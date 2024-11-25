Rose談網上欺凌即爆喊：真正經歷時好唔開心

韓國人氣女團BLACK PINK成員Rose與美國天王Bruno Mars合唱的洗腦神曲《APT.》熱爆全球，Rose最近接受美國雜誌訪問，談到即將於12月6日推出首張大碟《rosie》的感受，Rose說：「為了推出這張專輯，我好像等了一世。」

澳洲長大的她當年一個人來到韓國做練習生，她指當時感到十分孤獨：「雖然非常難受，但我還是捱過來了。」問到最辛苦的訓練是甚麼？她坦言很難適應K-pop粉絲文化：「我們總是被訓練以完美的方式表現自己，在網上跟粉絲充交流時也是，總是讓我們成為大家眼中完美的少女。」

不少女藝人在網上遭受欺凌，問她是否也有這種經歷？她立即爆喊，並說：「雖然我算很堅強，不想感情用事，但真正遇到時的確很不開心。」她表示會用作曲來抒發自己的情緒：「即使心裏存在很大的問題，如果將它放進歌曲裏，就不再在我的心裏了。」

而Rose日前與Bruno Mars在日本出席《MAMA音樂頒獎禮》，她透過社交網公開兩人在後台的花絮照，以及一起在餐廳擦薄餅的照片，並留言多謝《MAMA》和Bruno Mars。