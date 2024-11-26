【是日通勝】

農曆十月廿六

甲辰年 乙亥月 甲午日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：移徙、動土、嫁娶

忌：出財、取魚、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：03、21、10

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：事業愛情兩得意，好好把握今天的好運氣！

金牛座：三心兩意，處事拖泥帶水，不易取得佳績。

雙子座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

巨蟹座：財運好但不是天降橫財，要謹記多勞多得。

獅子座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

處女座：心境平靜，多做有意義的事，運氣會提升。

天秤座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

天蠍座：工作虛耗了不少能量，卻遲遲見不到成效。

人馬座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

山羊座：生活充實，但身體已露疲態，宜好好休息。

水瓶座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

雙魚座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）鼠 多阻滯

鼠：是日沖煞，事業遇阻力，克服靠努力。

牛：受壓力與疲勞煎熬，有必要好好休息。

虎：工作運比較一般，有依賴別人的心態。

兔：積極學習新知識，對事情發展有幫助。

龍：話頭醒尾，遇上工作變動能應付自如。

蛇：獲貴人出手相助，事業發展漸入佳境。

馬：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

羊：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

猴：交朋友要帶眼識人，否則會受到傷害。

雞：事業與財運上升，付出與收入成正比。

狗：家庭運一般，不要忽略另一半的需要。

豬：展現才能的好時機，該做的事不要拖。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

風

風，只可感受到，並不能見得到，無辦法觸摸，無色又無味。除非其吹來，你才可以感覺到，又或看見草木動，便知有風。風可以是微風、大風、颶風、龍捲風。若風吹得太厲害，其破壞力也相當驚人。

在玄學風水上，對風的要求是藏風，如何才可以使風收藏呢？一般而言，風是從虛空處吹入，遇到障阻物便會停一停，再從虛空處而去。所以，若兩處都是空的，風便會直入直出，便是不合乎藏風之要求了。

風之進入也喜其是和風，微風而進，亦要求其去也是緩緩而去，不喜風急速而來、急速而去。

在山川形局、城市樓宇之間，風因受不同環境布局影響下，有機會造成一些所謂殺氣，比如是天斬殺，其形狀是樓宇與樓宇之間，因建築得太貼近，造成了樓宇之間有一條小小的空隙而露出天白，猶如用刀將之斬開，此便為之天斬殺。

如本身家居見之，便會受此殺氣影響，因風從此罅隙吹入，氣流會急速而至，輕者家人容易有毛病，身體不安，若再逢流年凶星疊合，其殺害之力便更大了。