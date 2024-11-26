韓國影帝鄭雨盛驚爆一腳踏三船　偷食索模仔都生埋

韓國影帝鄭雨盛驚爆與索模文佳庇秘密生子，雖然已極速認數是孩子父親，但僅承諾會負起養育責任，隻字不提結婚而被鬧爆，更瞞着正印女友出軌，被愈爆愈多女的他，原來還搭上一名26歲嫩女，疑似一腳踏三船，令其形象直插谷底。

51歲的鄭雨盛至今未婚，公認是圈中的絕世筍盤，怎料前日突然爆出他有私生子的消息，現年35歲的索模文佳庇於本月22日趁生日公開抱住BB的照片，自爆已為人母，但未有公開BB爸爸的身份，其後有爆料網指她是於今年3月產子，並指鄭雨盛是經手人！爆料指鄭雨盛與文佳庇於2022年在聚會上認識，之後保持聯絡，一直維持親密關係，而文佳庇於去年6月發現自己懷孕，通過親子鑑定後證實鄭雨盛是親生爸爸。

消息曝光後，雖然鄭雨盛已第一時間透過事務所承認是BB的爸爸，亦表示知道女方懷有身孕後，他感到十分開心，承諾會負起責任養育孩子，更親自為BB改乳名，又跟女方一起挑選醫院和產後調理院，一起迎接小生命的降臨。不過，大批網民完全唔收貨，怒斥鄭雨盛過往一直關注難民問題，在私生活上卻極度不負責任，只認是BB的親生父親，卻完全沒有提及結婚一事，亦拒絕回應有關女友的傳聞。至於事務所對於民憤，只強調事件涉及藝人的私生活，呼籲大家不要過度猜測。

唔想結婚 只肯養仔

有指鄭雨盛與文佳庇並不是戀人關係，僅見過幾次面，而他們對於婚姻的想法有分歧，文佳庇希望結婚組織家庭，鄭雨盛卻不想結婚，只承諾會承擔生子和養育孩子的費用，未知女方是否因為感到不滿而透過社交網公開私生子。其後有媒體更爆他本來已有一名交往10年的圈外女友，這亦是他不能跟文佳庇結婚的原因，「正印」一直對鄭雨盛有外遇不知情，故在事件爆出後大感震驚，亦有網民公開鄭雨盛與一名女子的親密合照，指他還有一名年約26歲的女友，疑似一腳踏三船！

另外，有人翻炒男星朱鎮模與張東健於2020年被黑客入侵手機而被公開的對話紀錄，當時朱鎮模談到位於首爾清潭洞的夜店：「聽說好多人在那裏喝一杯，勾引女人們然後帶回家。」又指鄭雨盛和李政宰經常去光顧，網民都大表反感，指眾人物以類聚，而鄭雨盛過往一直建立好好先生形象，原來一直玩女無數！

鄭雨盛曾於2010年拍攝韓劇《雅典娜：戰爭女神》時與女星李智雅戲假情真，當時兩人在巴黎約會被斷正，但戀情見光死，僅維持3個月便玩完，後來李智雅被爆已跟韓國音樂教父徐太志秘婚14年，2人當時仍在打離婚官司，無辜變「第三者」的鄭雨盛曾因受情傷而停工一段日子，亦曾有指他因為對愛情有陰影而不敢再闖情關。他已多年沒有傳緋聞，更因經常與老友兼生意拍檔李政宰出雙入對而被懷疑「斷背」。而早前他傳出與去年合演韓劇《跟我說愛我》的女星申鉉彬拍拖，但兩人火速否認傳聞。