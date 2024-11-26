范冰冰為興趣揀劇本　減速試新嘢絕不退圈

內地藝人范冰冰經歷逃税風波後近年積極重整旗鼓。近日接受馬來西亞媒體訪問，直言環境再差也從沒想過要放棄自己及轉行。自信滿滿的她豪言在找人生不同的體驗及作嘗試，活出不一樣的真我。

談到年前事業被迫停擺，冰冰不溫不火地表示：「我覺得還好，似乎命運把你推到這個點上，讓你休息休息，我在那個萬千河流當中可能只是一葉小舟，在這樣隨波逐流的跌宕起伏上保護好自己最純真的那種初心就可以了。」她又指在「黑暗時光」也從沒想過換跑道轉行：「我堅信我的性格是可以做到很好的，我可以有體力、有精力去做好我喜歡的事情。一直都沒有放棄過任何東西，沒有自暴自棄，沒有放棄過我自己！」

對於近年先後參演韓國電影《綠葉》及荷里活電影《The Ice Road 2》等，主演的馬來西亞電影《地母》亦於上月煞科，問她是否銳意進軍國際舞台，她透露：「其實這兩年還有別的戲找我演出，但有些劇本沒那麼能打動到我，覺得現在拍電影對我來說是個很憑興趣的事情，我會真正有感受了，或者是真的對角色有願望才接拍。」至於接拍《地母》，冰冰坦言主要被故事及箇中人物所打動。

漂亮也能識演戲

亮麗的外表令外間對她貼上「花瓶」標籤，冰冰自信滿滿指很喜歡打破標籤：「我不喜歡被定義，在被別人定義的過程中，我會去撕開它，我一直有這樣的信念及決心，所以當我29歲在東京影展拿到『最佳女主角』時，我曾表示漂亮的女演員一樣可以把戲演好，一樣可以拿到很好的獎項。除非你不想變，如果想變的話，總有辦法能去打破。」16歲便成名的她，一直活於大眾視野之內，她直言也曾覺得疲倦：「這6年我都在減慢一些腳步，也有去做一些不一樣的體驗，人生其實是挺豐富的，不是只有演戲這一件事情，我的人生可以有很多不同的嘗試及可能性。」