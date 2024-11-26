Liam Payne被爆露台逃走失足墮樓致死　酒店員工成元兇

英國男子組合One Direction（1D）前成員Liam Payne於上月16日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店從3樓露台墮樓身亡，終年31歲。他的死因謠言滿天飛，曾一度傳他是跳樓自殺身亡。當地警方一直調查Liam死因，但至今仍未有消息公布。不過，近日事件有新進展，英國傳媒日前公開酒店的閉路電視截圖。照片中見到Liam「出事前」受毒品影響下於酒店大堂鬧事，之後被3名酒店員工合力抬起進入升降機上房。而到達酒店房門，Liam仍拒絕入房，員工強行推他入房之後反鎖不讓他出門。Liam懷疑是因為企圖從露台逃離酒店房而導致悲劇發生！

據知Liam被掟入房後曾向酒店員工表示不想在房間並指會從露台逃走。事後，有其中一名員工報警指他們擔心Liam會從露台逃走並意外傷害自己。而警方發現Liam倒臥在泳池旁時，2樓露台亦出現一個神秘的啡色皮袋，而袋內有寫上「給Liam」的字條以及一些藥丸與一瓶酒，據估計他先將皮袋掟落下層露台，然後企圖從3樓房間的露台跳下一層露台並跳落地面逃走，結果失足直接跌落地面。

另有指Liam被反鎖在酒店房不滿全因為之前他於1D時期亦試過被酒店員工反鎖禁出門，他曾經嘗試過從露台逃走，而死前1個月亦試過發生同一情況。當時Liam於佛羅里達州租屋住，他因吸毒而令保鏢擔心他外出會發生意外，因此將他鎖在房內。最後Liam成功借助花園水喉由露台逃走。

另方面，有外國傳媒認為阿根庭警方嘗試維護酒店，明知事件而只拘捕3名人士分別就是Liam的友人、餐廳侍應與提供Liam毒品的一名酒店前員工。傳媒認為酒店絕對要就Liam之死而負上責任，他們只顧酒店的形象而罔顧Liam的安全。