藝人陳凱琳今年開始挑戰每月一次的行山任務,去到11月任務亦接近尾聲,今個月她挑戰行上有代表性的獅子山,完成目標後相當感動,她在社交網說:「11月嘅行山任務完成了,感動到呢⋯細細個已經覺得獅子山呢個地方好有代表性,冇諗到大個會終於有機會hike to the top!今次嘅任務仲有三位好朋友陪,有兩位仲要唔係行開山嘅,真係辛苦晒你哋,Even l have to admit it,wasn't an easy hike!不過,都係嗰句,每次行完之後都覺得好值得,SO WORTH,ALL THE EFFORT!」

下個月將會是Grace今年行山任務的最後一站,她說:「最後一個月嘅任務唔知會出現邊位特別嘉賓呢?」有網民力推她與老公鄭嘉穎在最後一個月的任務中合體行山。