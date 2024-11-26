「鳯城點心」魅力再現　中華廚藝學院學生赴順德傳承匠心技藝

【特約報道】中華廚藝學院30多名學生早前赴順德參與由大灣區共同家園青年公益基金及中華廚藝學院合辦的「嶺南文化之鳯城點心培訓計劃」。順德素有「中國廚師之鄉」美譽，是嶺南飲食文化的重要發源地。在為期8天的培訓中，學生們不僅深入學習點心製作技藝，更親身體驗當地豐富的飲食文化。培訓圓滿結束後，學生將於11月22日舉行結業晚宴，以點心與菜餚展示學習成果，向嘉賓分享順德飲食的獨特魅力。

「龍獅酥」展現匠心與創意

順德以精緻點心及傳統飲食文化聞名遐邇，學生們在培訓中學習了多款地道點心的製作技藝，一眾學生亦於結業禮親手製作的鳯城點心，其中三煎、三蒸的點心包括乳香芋絲餅、傳統煎藕餅、腐皮糯米包；順德馳名精緻手工點心醒獅酥；雞球蒸包子、竹笙海鮮餃、魚蓉蘿蔔糕。

創意點心「龍獅酥」則成為此次培訓的焦點之一。這款點心以嶺南醒獅文化為靈感，製作過程對刀工與技術要求極高。中華廚藝學院廚藝高級文憑畢業生黎寶桂表示：「龍獅酥製作過程中，刀工和油溫控制非常考究，這是一次難忘且具有挑戰性的學習經歷。」

高級文憑畢業生林鎧盈則分享，她享受做點心的過程，最難忘培訓期間師傅們的用心教導及提點，能吃到自己親手做的點心，滿足感難以形容。

順德以河鮮為主，講究不時不食，而香港則偏重於海鮮的使用。高級文憑二年級學生 梁希文梁希文表示，順德師傅對做點心的執著和細緻演繹了匠人精神，造就了「廚出鳯城」這個美名。

點心傳承嶺南飲食文化

順德以其精緻點心和深厚的飲食傳統聞名，是嶺南飲食文化的重要發源地。「中華文化離不開飲食，點心在中華文化飲食是重要的一環，所以借計劃希望將點心技藝傳承下去。」大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光表示。

中華廚藝學院課程經理劉志堅補充道，學生們透過該計劃親身體驗到當地文化，到當地尋根，同時得到順德職業技術學院烹飪學院及當地政府支持，希望將順德飲食文化帶到香港。