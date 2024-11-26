周末好去處　MBTI聖誕之旅

想更了解自己？一於從時下最熱門的16型人格測驗MBTI開始！今個聖誕，兩大商場分別以MBTI為主題，打造獨具特色的冬日體驗。好似元朗YOHO MALL用近百棵樹木和7萬顆燈飾營造療愈森林，讓你在夢幻光影中探索你的MBTI類型；另外荃灣廣場則近有20米MBTI個性打卡牆等你來體驗。兩個商場，兩種風格，立即展開你的MBTI聖誕之旅！

【The Healing Forest : an MBTI Adventure 星光森語・心靈奇遇】

「你的 MBTI 是甚麼？」想了解一個人，就從這個年度至Hit韓瘋話題開始！元朗YOHO系商場 — YOHO MALL、YOHO MIX和YOHO PLUS於即日起至2025年1月1日呈獻「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」聖誕企劃，以近百棵茂盛樹木搭配7萬顆璀璨燈飾，打造7米高、360度的森系氛圍，讓訪客猶如置身於夢幻森林之中，沉浸於疑幻似真的萬千燈光的景致。當中還潛藏着代表每個人的獨特性格、連繫眾人的差異與共通點的8個MBTI字母代碼打卡位。其中最矚目的I人日常心聲「I feel good 恬靜之門」，半開的木門設計被綠植覆蓋着，象徵I人對外界的渴求與對舒適圈的嚮往。另外E人的完美象徵「Express myself 展翅蝴蝶」，蝴蝶翩翩起舞，表達了E人渴望展現自我的心聲。打卡藝術裝置透過線條的複雜程度及搭配不同元素，展現了各個字母代碼的特性，等待各位訪客來發掘並尋找共鳴感。與此同時，商場在聖誕月期間準備了一系列多元化節慶活動，包括YOHO「MIX FEST 音浪派對」、「聖誕奇緣見面會」和「聖誕寵愛花車巡遊」等，無論你是喜愛熱鬧的外向型，還是偏好靜謐的內向型，這裏的每一個角落都能讓你樂在其中！

【16型人格玩轉Y3K冬日樂園】

今個冬日佳節，荃灣廣場就請來充滿俏皮可愛魅力的 LINE FRIENDS minini 同大家過一個充滿前衞大膽的Y3K未來風格的冬日假期！由即日起至2025年1月1日，商場將舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉Y3K冬日樂園」，活動融合風靡全球的MBTI主題，以及充滿「未來感」的科幻Y3K風格於一身，採用了充滿未來感的銀色、電光藍、Z世代綠、炫彩紫等為主調，打造色彩繽紛且充滿未來感的個性打卡專區！當中於L5 PLAY GARDEN空中樂園，LINE FRIENDS minini將會到訪並獻上長達20米的MBTI 個性定「格」打卡牆、高至7米的LINE FRIENDS minini炫彩Y3K巨型充氣滑梯、萌爆的LINE FRIENDS minini夢幻舞台、5米高未來感滿滿的MBTI Y3K銀光聖誕樹等大玩MBTI 及前衞的Y3K風格。另外由11月28日起至翌年1月1日期間，更會於L1長廊特設LINE FRIENDS minini 16型人格測試站，還有LINE FRIENDS POP-UP STORE期間限定店，今個冬日，一齊搵出屬於自己的人格，玩轉Y3K冬日！