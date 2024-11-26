李幸倪驚喜唱日文歌勁不安　燃點勇氣對抗抑鬱

「實力唱將」李幸倪（Gin Lee）推出本年度第5首新歌《無彩色》，但跟之前4首歌最大不同之處是，除是合唱外，更是日文歌曲，令歌迷相當驚喜，不少網友在網上留言：「好聽」、「大癲，『我最喜愛的女歌手』一定投你票。」而製作這首新歌過程相當不容易，身兼兩職，要負責唱亦都任Producer，她續說：「製作重重困難，同(素人)Rio、周殷廷（YT）經過好多嘅溝通，又同Rio傾咗好多次電話，甚至會傾一啲好Deep嘅嘢，亦都好多謝Rio嘅信任。」歌曲填上全日文歌詞，Gin最初構思是唱廣東話，由Rio唱日文，但最後決定以全日文演唱，為此她特別請日文老師「監聽」，她謂：「係我史上錄得最不安嘅一首歌，因為我Judge（估計）唔到自己唱成點，唔知道個韻味或者accent啱唔啱，老實講我都好驚㗎，但係我都盡我所能去錄，錄完即刻send畀老師聽，佢ok我先再move on。」

而歌曲上架後，反應大好，近日她又在社交網撰長文分享對歌曲的感受，表示：「同Rio傾首歌嘅題材嘅時候，佢同我講過，對佢嚟講抑鬱嘅世界係冇顏色，眼前只有一片黑白。我覺得呢個真實嘅感受好值得去表達出嚟，於是我哋就向住呢個方向延伸落去。呢首歌描繪咗一個色彩匱乏嘅世界所帶來嘅孤獨感，即使係咁，我哋仍然不停咁尋找容身之所。尋找嘅過程雖然可能會帶嚟傷痛，但內心嘅渴望同微弱嘅勇氣，始終會提醒我哋，生活其實潛藏住希望嘅光芒。」又覺得每一首歌都有其使命，希望聽歌的時候，可以燃點歌迷心中的光芒，繼續追尋屬於自己的色彩。