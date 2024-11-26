薛之謙馬來西亞騷變打鬥現場　6女生MMA為親近偶像

近日內地歌手薛之謙於馬來西亞吉隆坡國家體育場舉行演唱會，全場爆滿，而有入場粉絲於完騷後在社交平台發貼文及上載視頻，指目睹現場有人打架﹗該名網民描述指當時因有環節可親近薛之謙，故不少歌迷衝前，怎料他意欲舉機拍照時，卻發現有人在動武，而視頻內有兩名華裔女子正互相摑對方的頭及掌摑，一來一往誰都不願認輸，場面一度僵持不下，引來不少人圍觀，直到有工作人員現身勸阻，事件才有所緩和。

及後有網民「跳」出來，直認自己是涉事者之一：「我是視頻中黑色衣服台灣女生。首先，很抱歉影响到各位謙友们開心看演唱會的心情。我是被馬來西亞那4位女生其中2位推擠，再來另外2位動手。我出於防衛還手了，現在一切交给有關部門處理。」對此，有粉絲不禁留言勸和，表示大家都是成年人，應理智一點及相互謙讓。

而薛之謙開騷期間除賣力獻唱娛賓外，更不忘大放笑彈，41歲的他搞笑自曝保養秘訣是打玻尿酸，且補充：「沒有很多！」結果笑翻全場。這是他不足1年再度於當地開騷，且舉行場地愈換愈大，教化感動到「跪谢」粉絲：「謝謝你們前來，承蒙關照！」