節慶好滋味　親朋好友開懷擦個夠

踏入11月尾，代表即將進入今年最後的節慶月，亦是大部分人的派對月，不少品牌亦整裝待發，推出各種洋溢喜慶歡欣元素的美食，款式包羅萬有，與巴絲打同慶賀。

冰火甜蜜味道

世界知名雪糕品牌不時有新搞作，趁派對聚會好時節再度與日本卡通形象精品公司合作，推出3款分別以Kuromi、Cinnamoroll和Little Twin Stars為主角的限量版角色造型雪糕火鍋經典套裝，於即日至2025年4月18日發售禮券,並可於11月28日至2025年4月24日期間換領，角色造型火鍋爐除了雪糕火鍋外，更可變身成萌趣小家品，擺放飾物或種植小盆栽等皆可，更將是不少角色粉絲收藏品之列。而指定專門店亦帶來全新的的堂食雪糕火鍋套餐，備有32球雪糕、多款特色甜點及水果外，還搭配全新的開心果朱古力醬，帶來獨特的果仁香與豐富口感。此外，品牌並會開設角色主題限定店，放置了星空感滿滿的陳設、裝飾與打卡位，加上3款主角的巨型幕牆及夢幻立牌，夠晒夢幻，同時為冬日派對增添童趣！堂食以外，品牌的「雪糕火鍋尊貴套裝」及「雪糕火鍋精點套裝」亦載譽歸來，分別配上48個及16個迷你雪糕球，而「雪糕火鍋尊貴套裝」更配有全新開心果朱古力醬及原味濃厚朱古力醬，在家或派對皆可體驗冰火甜蜜滋味！

萌趣角色陪過節

本地老字號餅家的工作坊於11月為喜歡落手落腳炮製美食的巴絲打準備了全新的節日限定課堂「聖誕薑餅屋班」，由切割薑餅、組裝屋型，以至用糖霜唧出漂亮的花紋和放上各種糖果裝飾點綴，均在經驗導師指導下親手完成，上完堂，大家仲可以帶走自己獨一無二的聖誕薑餅屋及聖誕薑餅屋切模一套呢！品牌同時與主題樂園角色聯乘，推出「聖誕倒數月曆禮盒」、「聖誕曲奇禮盒」，以及充滿活力色彩聖誕圖案的「聖誕小食禮盒」。今年的聖誕倒數月曆禮盒以郵筒造型登場，共有14個內藏小食的小盒子，多個角色會戴上聖誕服飾與大家倒數迎接聖誕。聖誕曲奇禮盒有4款，以雪花六角形狀設計，色澤鮮艷搶眼，內有角色造型牛油曲奇、聖誕帽造型或士的糖造型的朱古力曲奇。至於聖誕小食禮盒則用上聖誕經典的紅與綠色為主調，並以聖誕樹為主要圖案，周邊配上鹿車、雪人、禮物等聖誕圖案，最特別是聖誕老人可以發出「Ho Ho Ho」笑聲，夠晒應節。小食則有全新的肉桂蘋果曲奇、紅桑子曲奇、雲呢拿朱古力味曲奇、杏仁粒朱古力薄片及抹茶杏仁酥。

顛覆傳統口味鬆餅

人氣米線連鎖店可以說不斷推陳出新、搞作多多，最新作是與藍帶廚主理的英式鬆餅店合作開設期間限定店的「『嫲』辣招聘會」，以品牌主題色的紅、綠和白色為主，設置有巨型過橋米線立體模型，令人耳目一新。巴絲打可以於場內各Zone完成「辛CV」、「落order」及「『職』時試辣挑戰」以到達「成功取錄」區享「員工優惠」，於期間限定店換領土匪雞翼味鬆餅一個。而限定店內亦聯乘推出全新的「Grand麻Scones」，於即日至12月1日期間帶來4款秉承品牌經典味道的鬆餅，包括「四川青椒皮蛋芫茜鬆餅」、「蒜泥白肉原味鬆餅」、「酸菜炸醬麻辣5小辣鬆餅」和「土匪雞翼味鬆餅」。此外，同場還有盛載8個由10小辣到大辣不同辣度的「全『辛』」聖誕禮盒」，大家大可以與親友一齊迎「辛」挑戰，或玩「辣辣鬆餅邊個食」試試運氣，歡度佳節。

法國香甜糕點

法國牛油品牌香港區品牌大使Adrien Duraffourd與中環人氣餐廳甜點主廚 Paula Andrea合作，於今個聖誕劊作了全新法式蛋糕系列，分別是「冬日仙境峰撻」的栗子黑加侖子雪山撻、「果香聖誕芝士蛋糕」的香蕉、杧果與熱情果芝士蛋糕、「聖誕之夢」的意利利芝士Mascarpone士多啤梨忌廉蛋糕、「聖誕之味」的紅桑莓朱古力慕絲蛋糕，並於12月2日至31日期間供應。當中的「聖誕之夢」以聖誕主題色的紅色為主調，用上意大利Mascarpone芝士配上士多啤梨忌廉等炮製而成，鮮艷色澤氣氛滿滿。