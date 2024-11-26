一直想同徐賢真合作！孔劉為拍出浴戲臨急操肌

韓星孔劉與徐賢真主演的新劇《一箱情緣》將於本周五（29日）在串流平台上架，兩人今早（26日）出席發布會。

劇集改編自同名小說，講述因湖邊浮出的旅行箱而開始被揭露的秘密婚姻介紹夫婦，以及旅行箱中一對男女可疑的結婚故事，徐賢真飾演婚姻介紹公司的職員，經歷過4次婚姻，而孔劉則飾演她的第5任丈夫。

導演透露劇中會有床戲和露肉場面，問到床戲尺度，孔劉便說：「沒有需要擔心和憂慮的地方。」他笑言比起拍床戲和感情戲，對要拍沖涼戲更擔心，因他當時沒有做身材管理，所以要臨急抱佛腳操肌：「我有兩星期都只食菜，好辛苦。」而孔劉又搞笑道：「想跟大家說一件事，拍出浴戲時我好像脫光了衣服，其實不是這樣。」徐賢真便說：「為甚麼要破壞觀眾的想像呢？」認真搞笑。

問到合作感受，孔劉便指有看徐賢真演的韓劇《又，吳海英》，所以對徐賢真很好奇，希望能親眼看到她演戲時的眼神和表情，又指跟對方合作後發現對方的想法跟他很相似，徐賢真則指與孔劉是一拍即合：「拍攝現場氣氛很好，當我覺得有疑惑時，他就會以『正元（孔劉劇中角色名）』的立場解釋給我聽，那我就明白了。」