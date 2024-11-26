張敬軒愛貓化蛾倚車窗　因家事未能全數兌現承諾：我唔夠硬淨

歌手張敬軒愛貓Leslie今早（26日）火化，據知Leslie因癌症離世，因此今日其外形已變得面目全非，令軒仔更添傷感，「主僕」感情深厚令軒仔大感不捨，今凌晨兩、三點他頹爆開Live，吸引2、3千人「圍觀」。軒仔主動提到收工坐保母車時遇到飛蛾，直覺覺得是Leslie化身：「當汽車加速，飛蛾好用力咁黐住個窗，仲要係我座位嗰邊，覺得佢好唔捨得我咁！」事後他更將飛鵝截圖留言：「仔，係咪你呀？」

對於近日歌迷自發性地現身銅鑼灣及旺角鬧市為他拉票，軒仔坦言回顧2024年自己因家事，事業上未能達標：「應承咗大家要做嘅事做唔到，事業同屋企作出取捨，我選擇咗先處理屋企嘅問題先。身為公眾人物唔應該同外界講自己嘅難處，所有嘢都要從公眾層面出發，係我做得唔夠好，覺得自己唔夠硬淨。」他又答謝歌迷的辛苦說：「大家冒寒咁拉票，我有睇留言，知道你哋有時好似揸咗面懵膏咁，會面對一啲唔同嘅說話。」對於現在正值樂壇頒獎禮的投票日子，近日有網友就他未有做足去年其許下承諾的「政綱」，尤其捉實其未有出碟一點而對他發動攻擊，質疑他有走數之嫌。但其實軒仔今年已兌現近七成的「政綱」，惟因有兩項目因要先處理家事而未有找數，即被黑粉咬住唔放。他又直言如今自己「唔使再跑醫院照顧親人已經好好」，並答謝歌迷們一路同行，又指自己目前情況良好，叫大家不用擔心。

另外，身為戲劇導師的甄詠蓓於社交平台撰文，感激軒仔免費借出場地讓自己教授戲劇課，更為認為有潛質而無法負擔學費的新人「出錢」。她更爆出軒仔為一宗工業意外傷者每日送上專人制定營養餐，愛心爆棚﹕「悲劇發生兩年多…當時間把事情淡化，他卻仍然掂掛被遺忘的人，他總是不需要別人道謝。」據知，今年軒仔本想成立演藝學校，但因要處理家事而要先擱置，但他堅定表示不會走數，一定會成立學校去提拔有才能之士加入娛樂圈。