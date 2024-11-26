大快活APP 2周年狂歡慶典　推「會員賞連續28日超抵特惠」

【特約報道】大快活APP迎來2周年生日，為熱烈回饋大快活APP忠實會員用戶，大快活特別推出長達28日超值優惠，由即日起至12月15日，每星期都有不同驚喜優惠回饋會員。推廣期內，會員每日都可在大快活APP內獲取一張「會員限定優惠券」，讓大家可以天天以優惠價享用精選美食，驚喜每一天。

第二周11月25日至12月1日，會員限定優惠為每日1張【$32午市電子優惠券】於【午市時段】享用原價$45【爆抵雙餸碗】，優惠低至7折。$32優惠價已包括熱飲或汽水，中午立刻回復充沛精力！爆抵雙餸碗每日都有8款不同菜式讓你自由拼配屬於你的心水口味，今期新出推介有煙韌軟糯的「韓式部隊年糕」;仲有配白飯必備鹹香惹味的「魚香肉絲茄子飯」。每日都有不同選擇讓你揀選。優惠期間，會員更可以優惠價$10加配灼菜1份。

第三周由12月2日至12月8日，會員限定優惠為每日1張【$22茶市電子優惠券】於【茶市時段】享用原價$34【蜜味/豉油雞髀配餐飲】，優惠低至65折。$22優惠價已包括自選口味雞髀1隻及餐飲，讓你一連7日開心度過下午茶的美味時光。想有嘢濕下口? 仲可以優惠價$7.5加配雪菜肉絲湯米粉、$6加配碗仔翅1份。

第四周12月9日至12月15日，會員限定優惠為每日1張【$42晚市電子優惠券】於【晚市時段】享用原價$56-$59的【指定唔落味精小菜連老火湯套餐】，優惠低至7折。$42超值優惠價已包括小菜連白飯1份、老火湯1份及中國茶。而其中小菜的款式可選【滑蛋粟米魚塊】、【椒鹽豬柳】或【菠蘿咕嚕肉】，無論自己、兩小口子或者一家人都可以一齊用最抵優惠價歎盡晚市小菜！想食多啲菜? 可以優惠價$10加配灼菜1份。食飽飯想食啲甜品? 以$8就可以加配【是日糖水】，滋潤你完美的晚上。

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