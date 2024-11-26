本日日本：百年酒店翻新　住宿體驗升呢

日本擁有不少逾百年歷史的老字號酒店，名聲響亮兼與時並進，在保持原有魅力的前提下不忘進行升呢大翻新！長野縣輕井澤有一間備受名人及政界人士喜愛的古典酒店，便趁130周年閉店逾年大改裝，並於10月重新開門營業，3幢客房大樓保留原有建築特色之餘，又能將住宿空間煥然一新。另外位於新潟縣和大分縣同樣有百年酒店翻新開幕，帶給你不一樣的體驗！

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長野：創業紀念 大幅整修

於1894年在長野縣輕井澤森林內興建的萬平酒店，憑着其半木結構建築及講究的室內設計，多年來深得各界名人歡心，並成了吉卜力動畫《風起了》場景原型。該酒店由阿爾卑斯館、愛宕館、碓冰館3幢客房建築，以及1幢宴會樓組成，為了紀念創業130周年，早前進行了為期1年半的全面翻新。其中建於1936年、並於2018年被登錄為國家有形文化財的阿爾卑斯館，共提供12間客房，面積由36至57平方米不等，翻新後保留了先前的日西融合風格裝潢，彩色玻璃屏風、貓腳浴缸、照明吊燈和當地老舖輕井澤雕的家具依然健在，同時加入紅色梳化和條紋地氈等。另一亮點有樓高兩層、共30間客房的愛宕館，以經典摩登風格為翻新理念，每間客房均配置鹽澤溫泉浴池。至於碓冰館則提供44間客房，主要為45平方米的雙床房型，主打大地色系的古典裝潢，部分客房附設露台。不得不提保留了招牌彩色玻璃和格子天花板圖案的主餐廳，食客可品嘗到以當地食材烹調的傳統法國美食，也別錯過約翰連儂生前最愛的蘋果批。阿爾卑斯Classic客房（2人1房）每人每晚¥34,787起（HK$1,739）。

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新潟：餐廳變身 必食意粉

位於新潟縣新潟市同樣有甚具年資的The Hotel Italiaken，前身為於1874年由一位意大利廚師開設的西餐廳，後來於1976年轉型為酒店，提供90間客房，主要分為6款房型。酒店早於2014至2015年期間進行了9至10樓的客房翻新工程，而為了迎接2024年的150周年，酒店更在2022年12月至2023年3月停業，將7樓、8樓及11樓的52間客房改裝，所有浴室都經過重新設計，房間鑰匙從圓筒鑰匙改為卡片鑰匙，家具也採用統一色調，椅子和梳妝枱周圍的照明亦進行了更新，同時添置了更大的美國品牌床鋪。酒店設有4間主打不同料理的餐廳，當中供應西餐的Ristorante Marco Polo是焦點所在，話說酒店前身的餐廳是日本首間提供意式肉醬的食肆，因此不少人為了品嘗餐廳傳承下來的招牌肉醬意粉而入住，另外其和牛漢堡扒和牛肉咖喱飯等同樣值得一試！Premium Suite每人每晚¥16,920起（約HK$846）。

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大分：2億改造 複合設施

於1913年在大分縣別府市中心開業的老字號酒店Kitahama Base，至今已擁有111年歷史。該酒店原名為讚岐屋旅館，其後於1995年轉型為商務酒店，並於2022年針對老化設施進行為期2年的大規模翻新工程，今年3月重新開業。是次工程利用了¥2億（約HK$1,000萬）的政府補助金，將酒店改建為集美食、溫泉、住宿於一身的綜合型設施。其中一大改動在於溫泉設施一丁目溫泉，特別將客房數目由118間減少至95間，騰出更多空間建造2樓的女浴場。與此同時，位於3樓的男浴場在改建後增設露天浴池。男女浴場均提供碳酸氫鹽泉，並經過重新掘鑿泉源，確保泉水維持在55°C，亦配備了桑拿房和冷水浴。另外，酒店前台旁增設了Cafe Merci，提供無麩質甜品、有機咖啡和紅茶等輕食，每個座位設有電源插座，適合用作辦公場所。至於頂層10樓的法式餐廳Silkroad則新增自助餐，使用當地食材炮製出多款法式佳餚，同時可俯瞰別府市景色，更添滋味。Superior Twin客房每人每晚¥13,015起（約HK$651）。