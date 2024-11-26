Twins多倫多開騷　阿嬌零濾鏡真實狀態曝光

歌手鍾欣潼（阿嬌）公認的「無死角美女」，也是不是男生心目中的女神。她之前曾一度因荷爾蒙失調而令身形有變，時肥時瘦引起網民關注，後來阿嬌經一番努力成功減磅，並在年初的Twins的演唱上重回最佳狀態。惟早前現身澳門登台時，她身形又再反彈，再次暴脹引起熱議。近日，阿嬌與拍檔阿Sa蔡卓妍正在加拿大舉行Twins巡迴演唱會，不少粉絲將片段分享到社交網，零濾鏡下阿嬌真實狀態曝光。

有前往觀看Twins演唱會多倫多站的網民，騷後分享握手環節的片段，片中身穿白色露膊T恤的阿嬌身形較早前在澳門登台相比，明顯瘦了不少，且狀態不俗。而該網民近距離看到阿嬌，也被其神顏值俘虜，大讚阿嬌雖然胖了些，但是依然是神顏：「阿嬌顏值還是相當抗打的，特別是走近看的時候！」

不少網民留言支持阿嬌：「一點都不胖！！！！！好好看」、「脸在江山在」、「好靚」、「她骨相是真的牛，又抗老又能掛住肉。年紀大了和胖了都不影響臉是美的」；就如之前有網民所說：「阿嬌胖過、瘦過但沒有醜過。」

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