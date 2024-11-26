東冲有料到：非一般的泰國旅程

每年僅於11月、12月及1月開辦的Royal Blossom火車1 Day Tour，行程重頭戲是列車駛經水壩的路段，風景美不勝收。（胡慧冲提供）

一般遊客前往泰國旅遊，行程大都離不開曼谷、芭堤雅、清邁、蘇梅及布吉等地的熱門景點，但若有時間其實不妨考慮一些1 Day Tour。

這裏所指的並非水上市場或火車市場之類的大熱行程，而是由泰國鐵路管理局推出的精彩火車1日遊，乘搭的是購自日本並經重新改裝、名為Royal Blossom的火車，車廂內籠非常華麗美觀，並設有提供酒水的車廂，頭等車廂的布置更洋溢着濃厚歐陸情懷。

行程由朝早7點出發，至晚上9點回到曼谷火車站，全程有鐵道職員作泰文及英文講解，並提供早餐、午餐、下午茶及晚餐，酒水更係無限量供應。

行程會前往鐵道沿途多個景點，其一是泰國第二長的火車隧道，乘客可落車拍照留念。另外，還會到訪少數民族村，並會在此用膳。適逢秋冬之際，更安排了到訪向日葵花園，欣賞美不勝收的盛放花海。不過最吸引的是，乘坐此列車會開往建於水壩上的鐵道，更會在此停車，讓大家在此打卡一番。雖然每日有四個時段的火車駛過此段鐵道，但唯獨Royal Blossom火車行程可讓大家落車影相，在此漫步感受絕對非一般，看過在此拍下的圖像，保證讓大家讚嘆Amazing Thailand及Unseen Thailand！

這個行程除了外國旅客，亦有甚多當地的退休人士捧場。跟一般可經不同代理訂購的1 Day Tour不同，這個火車旅程必須經泰國鐵路管理局的官網才可參加，並每年僅於11月、12月及1月開辦，所以每次開辦都一票難求，現時12月的聖誕之旅已悉數售罄，據聞1月還有三團可報，想親身感受的話報名要快手！在此多謝泰國政府旅遊局香港辦事處為我安排這趟精彩行程。

胡慧冲