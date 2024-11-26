戴耀明一年冇劇拍茶記洗碗倒垃圾　月返28日搵得萬幾蚊

無綫綠葉王戴耀明曾經拍過無數的經典電視劇，今年更完成新劇《刑偵12》的拍攝工作。有指他於「飲食界富二代」張本立（Billy哥）黃大仙的茶記開工，為食客落單、抹枱、洗碗，以及倒垃圾。他接受訪問表示：「唔係轉咗行，因為同Billy哥講開做演員都唔係好穩陣，近排又得閒未劇開，咁佢就話不如你去實習吓（餐飲業）啦！如果冇嘢撈就開間餐廳，就學習沖咖啡同埋奶茶。」

談及Billy哥是否曾經懷疑「你係玩玩吓？」，他說：「我係認真㗎！佢初頭真係X(講粗口），對啲員工好認真咁樣教，當自己係一個演員去演侍應，我同Billy哥講話有咩就直接同我講得啦！唔需要特別客氣。」至於現時的工作情況，他說：「我都開咗工兩個禮拜，返工時間可以好長，朝頭早五點幾要起身，佢哋有兩個更表，返夜晚黑就要做到12點幾。」被問到最難適應的一點，他坦言：「服侍啲食客，好尷尬，啲客問我係咪拍緊戲，演員嗰個心理關口，好似做開演員做第二個職業做侍應，要拎碟叉燒飯畀食客感覺好唔真實，我自己都好唔慣，通常啲食客問到我就會笑騎騎，話幫朋友頂住一兩日。」

談及是否要做侍應幫補家計，他直言：「近排又比較少嘢做，做演員係唔知道，可能下一年冇嘢做，或者簽好多年約，如果冇嘢做嘅時候都想搵一門手藝，做第二樣嘢都可以生存到。」至於工作的薪酬，他透露：「我冇乜出人工嘅，以我所知每日都可能係三百至四百蚊人工，一個禮拜就通常有一日假放，一個月起碼返28日，一萬幾蚊一個月。」

他的好友林敬剛今日（26日）獲TVB頒30年服務獎，談及戴耀明因一年無劇拍，為生計要在餐廳洗碗倒垃圾，林敬剛對此説：「疫情時同公司轉咗合作方式，當時都要返自己間茶餐廳開工，點都好過手停口停。」他指最重要是戴耀明覺得開心和賺到錢便可，並不覺得對方慘，不過亦覺得對方最近變得較孤僻：「有時約食飯佢就話第二日有嘢做自己食，近排係少咗聯絡。」