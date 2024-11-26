孫燕姿天后氣場失靈　入紙小巨蛋開騷竟然撻Q

新加坡天后孫燕姿上月喺毫無預警下釋出演唱會宣傳片，公布舉行「就在日落以後」巡迴演唱會，當中視台灣為「成名地」嘅佢，闊別當地10年，都承諾會喺台灣開騷，不過今日（26日）就有台灣消息稱，佢今次「排期小巨蛋碰壁」，一眾粉絲可能要失望喇！

孫燕姿早前宣告將於明年4月初由新加坡展開世界巡唱，亦計畫陸續喺上海、台灣、香港及馬來西亞等地開唱。不過，有指孫燕姿團隊於日前申請明年下半年台北小巨蛋嘅時間，冇估到競爭者眾，最後未能排到檔期，一眾台灣歌迷本身摩拳擦掌準備搶飛，依家就可能要等等喇。

根據台北小巨蛋嘅申請辦法，租借場地要提前一年申請。但喺疫情之後，舉辦演唱會嘅歌手太多，雖身為金曲歌后，孫燕姿都排唔到時間開唱，且今年小巨蛋換咗審委，選擇申請者嘅方向不同，估計都係撻Q原因之一，除非呢個期間有人釋出小巨蛋檔期，孫燕姿先可以順勢遞補。有台媒就消息詢問孫燕姿所屬團隊，佢哋承認的確申請唔到小巨蛋，令孫燕姿相當沮喪，至於是否考慮大巨蛋？團隊回應：「這要跟藝人討論，但目前沒有這個想法。」而佢嘅香港站亦同樣未有聲氣。