蔡思貝自揭一年冇劇拍懷疑人生　壓力大到出現幻聽幻覺

視后蔡思貝主持的無綫綜藝節目《與天地對話》,踏足神秘孤島索科特拉島,勾起孤獨回憶,罕談與家人相處一度眼濕濕,思貝自認從小個性孤僻,孤僻程度試過全家人出門落街後才發覺忘記了女兒在家,思貝於13歲隻身遠赴新西蘭升學,就讀寄宿學校,需要排隊打長途電話回家,說到此時,不禁眼濕濕:「有時傾得耐會畀人鬧,好掛住咪傾耐啲…」

22歲回流返港,2013年參選港姐摘下亞軍,並展開演藝事業,她直言初時選美「唔識驚」,後來對自己有目標、有追求,開始擔心自己會失敗和失望。她主動重提入行2年便在劇集《衝線》擔正女主角,惟演出負評如潮,擔心未能滿足觀眾要求,又自揭已有一整年沒有劇拍,坦言懷疑人生:「呢一年我冇休息過,希望喺各方面有進步,我好深信會有好正嘅角色等緊我。」

昨今兩集思貝不但體驗在詭秘的「龍血樹森林」露營看日出,又試塗龍血樹的天然汁液,原來不但有護膚用途,內服更有調理腸胃功效。之後思貝跟披着神秘面紗的原住民參觀居住環境,並對當地女性原住民披着面紗仍能遇到真愛大表驚嘆,認同愛情靠心靈交流建立更能維繫:「大家都會老、有皺紋,唔靚仔靚女嘅一日。無論我或對方變成點,到at the end of the day 只要大家心連心,靈魂係相連就 OK。」

思貝亦自揭有容貌及身形焦慮:「係咪少少瑕疵都唔容許呢?吓吓都會挑剔自己唔夠好…」她直言初入行曾一度壓力大至出現幻聽及幻覺,瞓上床後竟然會聽到「Roll 機,3、2、1,action!」亦指曾有一年台慶過後,她準備駕車回家時在停車場內崩潰爆喊:「好攰,見到好多人嗰種心理壓力好大,嗰次好似失咗控咁,都幾深刻!」