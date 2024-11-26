蔡思貝自揭一年冇劇拍懷疑人生　壓力大到出現幻聽幻覺

視后蔡思貝主持的無綫綜藝節目《與天地對話》，踏足神秘孤島索科特拉島，勾起孤獨回憶，罕談與家人相處一度眼濕濕，思貝自認從小個性孤僻，孤僻程度試過全家人出門落街後才發覺忘記了女兒在家，思貝於13歲隻身遠赴新西蘭升學，就讀寄宿學校，需要排隊打長途電話回家，說到此時，不禁眼濕濕：「有時傾得耐會畀人鬧，好掛住咪傾耐啲…」

22歲回流返港，2013年參選港姐摘下亞軍，並展開演藝事業，她直言初時選美「唔識驚」，後來對自己有目標、有追求，開始擔心自己會失敗和失望。她主動重提入行2年便在劇集《衝線》擔正女主角，惟演出負評如潮，擔心未能滿足觀眾要求，又自揭已有一整年沒有劇拍，坦言懷疑人生：「呢一年我冇休息過，希望喺各方面有進步，我好深信會有好正嘅角色等緊我。」

昨今兩集思貝不但體驗在詭秘的「龍血樹森林」露營看日出，又試塗龍血樹的天然汁液，原來不但有護膚用途，內服更有調理腸胃功效。之後思貝跟披着神秘面紗的原住民參觀居住環境，並對當地女性原住民披着面紗仍能遇到真愛大表驚嘆，認同愛情靠心靈交流建立更能維繫：「大家都會老、有皺紋，唔靚仔靚女嘅一日。無論我或對方變成點，到at the end of the day 只要大家心連心，靈魂係相連就 OK。」

思貝亦自揭有容貌及身形焦慮：「係咪少少瑕疵都唔容許呢？吓吓都會挑剔自己唔夠好…」她直言初入行曾一度壓力大至出現幻聽及幻覺，瞓上床後竟然會聽到「Roll 機，3、2、1，action！」亦指曾有一年台慶過後，她準備駕車回家時在停車場內崩潰爆喊：「好攰，見到好多人嗰種心理壓力好大，嗰次好似失咗控咁，都幾深刻！」