郭可盈傳接管百億身家　到內地性感登台密謀復出？

藝人郭可盈與林文龍結婚20年，2009年完成劇集《富貴門》後，郭可盈淡出娛樂圈，翌年誕下女兒林天若（Tania），囡囡已經14歲。明日（27日）是她的55歲生日，近日有網民上載郭可盈的新片，見到她到內地登台，引起不少網民關注，關心郭可盈是否計劃復出。

有網民近日在社交網上載郭可盈到北京及貴州演出的新片，還開金口獻唱林憶蓮的金曲《至少還有你》。她2日表演都揀綠色裝束，當中在貴州的演出，郭可盈以黑色tube dress心口飾上綠色巨型蝴蝶結，露出事業線，期間郭可盈又走近台下觀眾，邊唱邊握手，深受歡迎。

不過有不少網民見到郭可盈的影片，都覺得養尊處優的她，身材太瘦，顯得臉上冇肉現老態：「太瘦咯，太陽穴、臉頰、眼窩凹陷太顯老」、「瘦的脫相了」、「沒有拜拜肉太了不起了。」另有網民好奇郭可盈是否復出：「當開少奶奶竟然出來登台」、「出來拍戲吧！」

郭可盈於1993年參加香港小姐，可惜三甲不入，之後簽約TVB成為旗下藝人，其後憑《刑事偵緝檔案》飾演「高婕」爆紅，成為當家花旦之一。出身富裕的郭可盈，父親郭達昌做塑膠廠起家，與太太共同擁有五間公司。郭父於2011年病逝，遺下逾百億資產予四名子女，有指郭父臨終前要求郭可盈接管塑膠生意。郭可盈除現居的西貢匡湖居獨立屋外，有報道指她於2005年豪掃奧運站「一號．銀海」四個1,200多呎海景單位，保守估計手持近2億物業。