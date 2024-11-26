雲浩影夜半闖荒廢唐樓　濕髮露肩極陰森

歌手雲浩影（Cloud）日前拍攝新歌《世界多了一個陌生人》MV，在一間荒廢唐樓內取景，由於該處無人居住多年，大廈無電無水，工作人員安排發電機和樽裝食水，入夜後樓梯變得陰森，Cloud更與神出鬼沒的「前度」演對手戲，考驗演技和膽量。

Cloud在MV中彈琴，Cloud表示：「第一次在MV中彈琴，其實一直都希望自彈自唱表演呢首歌，但有部分好澎湃，唔知道只有鋼琴可唔可以演繹到當中澎湃效果。今年嘅作品比較emo（情緒化），我本人性格都幾emo，之前幾首作品MV都要喊，今次唔使喊，拍之前同導演要求『我唔想再喊啦！』覺得開心，因為每次喊完都好攰，其實除咗眼淚，都可以用好多唔同嘅藝術方式去表達情緒。」

其中一幕Cloud要演繹出浴後頭腦清醒，不再沉溺於幻想中，接受分手的現實，露肩上陣，弄濕頭髮和臉，工作人員擔心她着涼，cut機便立即替她披毛巾保暖。

Cloud表示當初聽到Demo時，腦海中已充滿畫面，她說：「感覺好浩瀚，好似兩夥星碰撞，相遇之後再分開。一位曾經最熟悉嘅人變成陌生人，所以世界就多咗一個陌生人。」MV的男主角刻意看不到樣子，營造出一個殘影，問點做對手戲？她表示：「秘訣就係睇佢唔到，導演要求我哋有距離感，所以即使有近距離嘅時候，我都要扮見佢唔到，感覺幾得意。」

由於唐樓荒廢多年，已有心理準備環境不太好，她笑說：「拍攝組預先講明無廁所、周圍好污糟㗎！嚟到有啲陽光，通風幾好，又唔太熱，我已經好滿足。」拍到凌晨3時終於大功告成，拍到聲音都變得低沉，不過她心情大好，還唱歌收工。