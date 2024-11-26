黃紫恩大爆台灣靈異經歷　泣不成聲不停道歉

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）主持、「鬼后」關寶慧任嘉賓的靈異直播節目《直播靈接觸》，請來殯葬禮儀師兼遺體化妝師、前電台DJ葉韻怡（Vivian），她分享遺體化妝工作時，透露習慣跟遺體進行化妝前，都會同對方「傾偈、打招呼」。工作中最感觸是為小朋友、年輕人化妝，她略帶傷感說︰「自己又係媽咪，嗰種感覺特別深。試過做過一位年輕人，同我個女同年，幫佢化完妝望住佢，等佢媽媽嚟睇嘅時候，你會諗『如果我係佢媽媽』會點樣呢？」嗰種傷痛感會好強，同埋做BB仔都係好難受。」Vivian又提到一宗在家離世的個案，太太心願是不想到醫院，最後她在家去世。當Vivian到屋企接遺體時，卻發現遺體仍然很柔軟，她說︰「太太凌晨去世，幾小時後就應該已經僵硬。原來老公知道太太走咗之後，抱咗佢出廳，然後成晚就拖住佢隻手同抱住佢……」故事令在座各人觸動得眼泛淚光。

Jojo今晚又會大爆台灣撞鬼靈異經歷，她接受訪問時猶有餘悸，話說有日拍攝大體清潔儀式，順利完成後回到酒店就出事，Jojo說︰「喺酒店成晚都瞓唔到，矇矇矓矓見到好多鬼圍住我張床，係咁鬧我要我畀一個『交代』。」當時Jojo全身不能動彈，細聽之下知道群鬼是不滿她到殯儀館拍攝打擾。Jojo已嚇到泣不成聲不停道歉，她更隱約聽到靈體間的交談「今天的事情必需還……冤有頭……不是這個人…」，Jojo似乎被點錯相，Jojo表示整晚都不敢睡直到天亮開工。事後Jojo訪問一位92歲的台灣原住民女巫婆婆，婆婆解釋因為Jojo的靈異體質，所以靈體只是找她溝通做「中間人」，最後婆婆為Jojo做了一次儀式，之後便沒有怪事發生。