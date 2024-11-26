鍾雪瑩封后想加片酬　《星光大道3》舊片翻Hit

演員鍾雪瑩日前憑主演電影《看我今天怎麼說》扮演聽障人士，在《第61屆台灣金馬獎》爆冷擊敗前輩張艾嘉等首度封后。回港後今日她在觀塘接受傳媒訪問並開香檳慶祝，分享得獎感受，直言完全沒想過自己會獲獎。講到宣布得獎後，有候選者被拍得「O晒嘴」，似乎對賽果感到意外，她則大方說：「又唔好用一個畫面去判斷人哋當時嘅心情，不過，就算嚇親都係合理，因為我都嚇親，好多人都嚇親，同埋呢個畫面係畀人放大咗啫。」

對於擊敗多位前輩，鍾雪瑩指並不覺得優勝過她們，只是電影題材以及角色要表現的比較多，又要學潛水、又要學手語，戓許評審是給了不少前期準備的累積分數，自己會繼續努力，也愈來愈鍾意拍電影。而成為金馬影后的她，下一步目標是否直指金像獎影后？她則說：「因為電影都未知幾時香港上映，所以信心係未知嘅，未諗到。」曾在電台工作的她得獎後特別在台上多謝組合艾粒，笑謂在她離開電台時對方的祝福成為「未來影后」，到終於「除名」成為真正影后，相信艾粒也很開心。她又自言不覺得獲獎是苦盡甘來，因一直不覺得苦，但甘來就開心接受。

講到她近兩年拍戲不算多，只拍了兩套電影和兩套劇集，她表示沒有不開心，亦戥不少新演員獲得演出機會感到高興。至於成為金馬影后後會否加片酬？她笑說：「暫時未有人搵我，未問到我使唔使加片酬，所以未考慮到，係咪要加㗎？咁就跟你哋話要加，依家片酬都好少，哈哈。」她笑指得獎後收到二百多個短訊祝福，搞到手機都「死機」，不過自己也沒有特別慶祝，想好好睡覺，回復元氣以及看電影慶祝下。

而當鍾雪瑩金馬影后之後，其當年參加《亞洲星光大道3》與前輩陳蕾和古淖文同台的片段亦翻Hit，《亞》更被稱作造星搖籃，她說：「依家回想返當好似一嚿飯咁，表演更加係不堪入目，不過都係一個記錄，蠢蠢哋，畀人笑吓，幾得意。」問到落敗「造就」她今日成為影后？她笑說：「係冇可能贏到，無論如何都係好事，令我認清楚自己唔適合唱歌，唱歌係難聽。」