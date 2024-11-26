高鈞賢手戴「婚戒」疑好事近　難掩喜悅：下月有開心事宣布

藝人高鈞賢、鄭裕玲及梁琤等晚上（26日）出席時裝活動，高鈞賢現身拍照時刻意提起左手，明顯見他無名指上戴上戒指。受訪時被問到是否婚戒？他雖然賣關子未有直認，但表示下月頭會有開心事情宣布，他說：「我今年40歲，奔波咁多年依家選擇喺深圳近返香港，除咗因為人生將有一個新角色，亦因為媽咪啱啱因病做咗手術，覺得要擺返多啲時間喺香港。（早啲成家立室多個人照顧媽咪？）都可以咁講。」他表示女友是香港圈外人，在香港有自己的事業，故自己才選擇深圳落戶方便兩邊走。

離開無綫10年，他表示現時主力在內地發展，曾到過上海、北京及廣州，現大多時間留在深圳，打理自己生意之餘亦有接拍劇集，表示早前完成《刑事偵緝檔案12》拍攝，劇中跟林保怡有不少對手戲，坦言跟大前輩合作有一定壓力，不過亦大讚對方無私，會為了令整部劇更好不時提供意見：「我合作過咁多個前輩，佢真係唯一一個對套戲好，自己本身演技固然好，但對周邊嘅事亦會兼顧，係向好嗰方面。」他指對方有跟他研究劇本及角色，會將故事扭得更好、令角色更立體。他表示不論內地或香港，若劇本合適仍會回接拍，不過港劇方面始終屬意跟無綫合作：「20歲喺TVB長大，就算依家出咗嚟10年，喺內地都係稱呼我TVB演員高鈞賢，個根改唔到。」

同場的鄭裕玲表示跟今次活動的品牌創辦人已認識多年，故特意來支持，又指平日為工作也需要大量服飾，除了有贊助商提供外，自己亦不時一早添置以備不時之需，問她豈不是有大量收藏？她笑謂：「我好鍾意清嘢，所以冇任何收藏，發覺做斷捨離好療癒，我會開住電視或者聽住音樂，執啲唔用嘅嘢送畀朋友。」她笑言雖然物件在自己身上的作用已完成，但可以在朋友身上繼續發揮，故自己絕無不捨。