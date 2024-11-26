星野琴　極品H奶惹癡漢

靚女多人追，係常識吧！之不過，呢啲裙下之臣咩人都有，識着渣男固然可悲，遇上癡漢一樣令人咁頭痕！來自日本寫真界嘅新人星野琴，曾經被癡漢騷擾，搞到工都唔敢返，最後決定轉行拍寫真，算係不幸中之大幸！

天然大肉彈

相信大家都試過睇牙，有個溫柔嘅姑娘擔任牙醫助理，心理上總係舒服啲，若然係靚女，簡直有中獎嘅感覺！喺日本寫真界有唔止一位女優喺入行前於牙科診所任職，好似花咲Rea、西原愛夏，同埋今日為大家介紹嘅星野琴。

今年21歲嘅琴妹，擁有一副正統派偶像面孔，又留有一頭烏黑嘅秀髮，笑起上嚟帶有幾分陽光氣息。身材方面，琴妹嘅體態豐滿，心口有一對天然H Cup大肉彈，襯埋圓潤上翹嘅美巨尻、白到有透明感嘅肌膚，樣樣都咁吸睛，唔拍寫真實在太嘥料！

被院長嚇怕

星野琴本來家住千葉縣，搬到東京居住後，喺一間醫院做牙科助理，生活算係過得唔錯，但因為身材激凸，惹嚟狂蜂浪蝶……後來阿妹發現院長係一名癡漢，多次跟蹤自己，似乎有不軌企圖，嚇到佢連工都辭埋，索性走去做寫真女優。

其實琴妹一直心思思想做寫真女優，事關見到近年人氣高企嘅健美大波妹風吹惠雄霸各大雜誌封面，阿妹心諗自己對波都咁細，拍寫真應該有前途，所以毅然放棄牙科助理呢份穩定工作。談到未來發展，琴妹希望現正效力嘅寫真女優酒吧得到多啲人支持，最好能成為龍友樂於幫襯嘅熱點！

對身材有好自信嘅星野琴，不時向網友派福利，登入其社交網，就可以欣賞到唔少性感艷照，仲會知道佢嘅最新動向。

Profile

出生地：日本千葉縣

年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：38H-25-36