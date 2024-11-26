Sarah Stephens　內衣索模韌性強

要成為男士愛慕、女士羨慕嘅內衣模特兒，樣靚身材正係基本條件，仲要識得凸顯自己嘅優點，再加啲運氣，但喺人氣名模Sarah Stephens眼中，有冇毅力Keep住良好狀態先係重點！

出道即紅

喺英國蘭開夏郡出生嘅內衣名模Sarah Stephens，父母都係澳洲人，3歲嗰年去咗悉尼定居。據阿妹憶述，由於家人從事音樂工作，自細已學習各種樂器，尤其精通低音單簧管，仲試過跟隨學校樂隊到處演出，但夢想一直冇變，就係希望成為專業模特兒。原來Sarah Stephens因顏值高、身材高，年紀輕輕已獲星探邀請拍攝廣告硬照，令佢對模特兒呢一行充滿憧憬，之後又喺雜誌舉辦嘅模特兒比賽中奪冠，結果獲得模特兒合同，經常喺各國時裝周上亮相，更先後成為多國時裝雜誌嘅封面女郎。

愛上神兵

由於Sarah Stephens嘅外表迷人，又唔介意作性感演出，人氣與日俱增，話咁快成為首屈一指嘅內衣名模。成為媒體焦點後，唔少人都關注佢嘅感情生活，事關出道以來幾乎同緋聞絕緣，及至2015年先至傳出同英國真人騷《Love Island》嘅男島民Jamie Jewitt拍拖。索女遇上型男，自然多人留意，而Sarah Stephens可以話係愛得高調，甚至誇讚男方胯下有神兵，床上表現生龍活虎……可惜呢段感情喺2017年終告結束。

回復單身嘅Sarah Stephens，魅力不減，除咗重投內衣模特兒行列，又為著名男士雜誌拍攝全裸寫真，而近年則積極發展健美網紅事業。佢話入行多年都企得住，呢份韌性係靠後天鍛煉而得嚟，包括每日去健身室做Gym，同嚴格控制飲食，而且少少偷懶都唔得。

Profile

出生地：英國蘭開夏郡

身高：177cm

三圍：36D-24-34

雖然Sarah Stephens喺Keep Fit方面一絲不苟，但唔代表冇晒人生樂趣，登入其社交網，就會發現佢好鍾意旅行，仲會搵到唔少性感泳衣照！