鄭欣宜現身香港行蹤曝光　DJ梁文禮爆料捱批

藝人鄭欣宜神隱多時，更有指她秘密返回加拿大生B，「升呢」做媽媽。曾勇奪商台「叱咤樂壇女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手」，更一度被捧為「天后中的天后」的欣宜，適逢現時年尾各樂壇頒獎禮開戰之時，就更令歌迷更掛住她，希望她能早些重返樂壇與樂迷見面。

然而久未有欣宜的消息及動向之時，DJ梁文禮昨晚於社交平台大爆自己剛剛撞見對方，他於社交網留言：「啱啱撞到欣宜，我一手捉住佢，大家即刻攬一嘢，佢狀態好好，我即刻問係咪要迎接你復出？佢笑一笑話：『俾啲時間我...』OK唔俾壓力妳，等妳，really miss you」之後亦有網民留言指都曾於連鎖傢俬店撞見過欣宜，亦證明欣宜已返港。

不少網民見到有欣宜的消息，都相當開心，紛紛留言：「咁就好，好掛住佢」、「Joyce加油呀！大家都等你健康快樂咁出嚟唱歌比大家聽」、「知佢好好，大家可以放心了，多謝禮禮通知。」不過，亦有網民不滿梁文禮爆料，直接留言：「人哋都叫比啲時間，你又要出個post炒流量」、「好心啦，人哋都未ready要被人關注，你仲要出個post make noise，你有冇諗過欣宜感受。」