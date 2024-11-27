炎明熹《勁爆》破蛋與李幸倪爭做歌后　張敬軒勢8奪「年度歌手」大獎

「樂壇小天后」炎明熹被無綫「雪藏」，將絕迹所有頒獎禮，本來意味年度樂壇成績表捧蛋，但據本報獨家消息，她將在新城頒獎禮作「零的突破」外，更叫「三飛」隨時跟李幸倪爭「勁爆女歌手」寶座；而連續7年勇奪最高殊榮「年度歌手」的張敬軒，則會8度登頂，刷新個人紀錄。

一年一度的《新城勁爆頒獎禮2024》將於12月28日假會展舉行，上周《叱咤頒獎禮》公布「我最喜愛的男、女歌手」5強時，遭網民狠批，當中以林家謙被Foul引起最大反應。叱咤向來標奇立異，無定向風，相反今年新城講明不再「分豬肉」，將獎項數目減至約60個，兼撇除「小圈子」的潛規則，即使缺席、但真材實料的歌手都會照獲頒獎項，而且歌手獎項類別會分金、銀及銅獎等級，實行「論功行賞」。

林家謙馮允謙爭「男金」

據知，新城「勁爆男、女歌手」獎，之前打入男歌手10強的姜濤、MC張天賦、林奕匡、曾比特、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）全部被out，最新5強為張敬軒、林家謙、馮允謙、陳柏宇及陳卓賢（Ian）；暫看入圍走勢相當合理。至於女歌手方面，天后容祖兒退下火線，鄧小巧及AGA（江海迦）等出局，餘下李幸倪（Gin Lee）、炎明熹（Gigi）、泳兒、陳蕾及黃妍將進身5強，而上述10位大熱歌手除了要爭做「歌王、歌后」外，還在「勁爆歌曲」獎及新增的「十大卓越歌手獎」中來一番爭奪戰。

Gigi於7月時因跟無綫續約問題被全面封殺，至今都不獲安排出席任何頒獎禮，但新城有鑑於她今年推出3首歌，其中《透光者》及「雪藏」前派台的《還有一艘救生艙》均為流行榜冠軍歌，縱使她未能親身出席，但都會照頒發獎項給她，對一眾「Gi炎粉」（粉絲暱稱）來說，絕對是一大喜訊，新城更隨時頒發「勁爆歌曲」獎及「十大卓越歌手獎」給她，加上「勁爆女歌手」獎，Gigi變相「叫三飛」等食胡。而目前可跟她鬥多獎的勁敵，只有「女金」大熱的李幸倪，而陳蕾及黃妍亦有力「越級挑戰」爭入3甲。

男歌手方面，不容多說，行內人對張敬軒睇高一線，雖然他全年忙於世巡及只推出了一首《青春告別式》，但好歌一首走天涯，成為新城冠軍歌外，加上其頂流人氣，被視為「勁爆男歌手」及歌曲獎的大熱，估計同時亦可問鼎已曾7度獲頒的至高榮譽「年度歌手」大獎，而能跟他抗衡掃大獎的還有林家謙、馮允謙及MIRROR唯一入圍成員Ian。據知軒仔本要忙籌備明年1月的澳門演唱會，但在新城的誠邀下已爽快答應出席頒獎禮，以行動支持。而頒獎禮為鼓勵樂壇新秀，特別安排表演環節外，早前現身頒獎禮記者會的「聲夢」歌手鍾柔美、詹天文、張馳豪及女團XiX傳有機會得「進步獎」。

晒全方位才華 Ian成績蓋隊友

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）今年可算是12子中，樂壇成績最突出的一位，除了撼低兩位人氣王姜濤及Anson Lo，成為隊中唯一打入「勁爆男歌手」5強外，產量亦是最多，日前他推出今年第5首單曲《玩偶奇遇記》，包辦作曲、填詞及主唱，盡顯全方位音樂才華。

他在社交網分享《玩》的中英文手稿，每張紙都寫滿文字，他留言：「相信童話故事的人並不幼稚，只是為了尋找一點寄託。」吸引李幸倪點讚外，他的粉絲亦讚：「整個音樂企劃5首歌歷時超過1年，5個Chapter可以各自串連不同次序，因應每人不同心境而不同發展。」亦有網友搞笑「質疑」地問：「你個大腦究竟咩結構？點解你咁叻？」