是日星玄

【是日通勝】

農曆十月廿七

甲辰年 乙亥月 乙未日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：動土、安葬、交易

忌：出行、捕捉、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：22、40、29

幸運顏色：金色、銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運上升，不乏賺外快機會，勿輕易放過。

金牛座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而胡思亂想。

雙子座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

巨蟹座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

獅子座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

處女座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

天秤座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

天蠍座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

人馬座：工作順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

山羊座：事業運差，謹記謀定而後動，欲速則不達。

水瓶座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

雙魚座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 財運好

（跌）牛 易失業

鼠：財運一般，出門要好好保管貴重物品。

牛：是日沖煞，工作運欠佳，易丟失飯碗。

虎：工作機會不會從天而降，需主動爭取。

兔：財運上升，之前的付出終迎來收成期。

龍：爛桃花出現，面對誘惑必須保持克制。

蛇：身體機能大不如前，易出現各種毛病。

馬：財運不佳，盲目投資有可能血本無歸。

羊：做事效率高，工作上沒有問題難倒你。

猴：事業運平平，轉工難成事，忌衝動裸辭。

雞：身體易有損傷，不適宜參與高危活動。

狗：職場多小人，謀事多波折，易陷入困境。

豬：事業發展機遇陸續有來，可大展拳腳。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年嫁娶吉日（下）

農曆八月：十二（西曆25年10月3日）沖豬、十三（10月4日）沖鼠、十五（10月6日）沖虎、廿五（10月16日）沖鼠

農曆九月：初五（10月25日）沖雞、初八（10月28日）沖鼠、初九（10月29日）沖牛、十四（11月3日）沖馬、廿二（11月11日）沖虎、廿三（11月12日）沖兔、廿八（11月17日）沖猴、廿九（11月18日）沖雞、三十（11月19日）沖狗

農曆十月：初二（11月21日）沖鼠、初三（11月22日）沖牛、初八（11月27日）沖馬、初十（11月29日）沖猴、十一（11月30日）沖雞、十二（12月1日）沖狗、十七（12月6日）沖兔、十八（12月7日）沖龍、廿一（12月10日）沖羊、廿四（12月13日）沖狗

農曆十一月：初三（12月22日）沖羊、初六（12月25日）沖狗、初十（12月29日）沖虎、十五（西曆26年1月3日）沖羊、十六（26年1月4日）沖猴、十八（26年1月6日）沖狗、十九（26年1月7日）沖豬、廿三（26年1月11日）沖兔、廿八（26年1月16日）沖猴

農曆十二月：初一（26年1月19日）沖豬、初五（26年1月23日）沖兔、十一（26年1月29日）沖雞、十三（26年1月31日）沖豬、廿三（26年2月10日）沖雞、廿四（26年2月11日）沖狗、廿六（26年2月13日）沖鼠