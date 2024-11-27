趙麗穎棄劇攻影壇　劉亦菲傳執二攤

內地頂流女星趙麗穎多年來和「話題女王」楊冪鬥過你死我活，但隨着後者的影視作品全仆，趙麗穎的死敵已換上另一「85後花」劉亦菲，繼爭奪劇集《漫長的季節》女主角後，近日又傳劉亦菲將執趙麗穎二攤。

趙麗穎、楊冪及劉亦菲同為內地最當紅的「85後花」，可惜楊冪近年後勁不繼，反而趙麗穎及劉亦菲主演的劇集皆熱爆，其中趙麗穎更染指電影圈，憑《第二十條》摘下百花獎「最佳女配角」，續早前傳她跟劉亦菲爭奪內地懸疑新劇《漫長的季節》的女一的位置後，再傳古裝經商劇《鹹雪》鎖定由趙麗穎擔正，一度令劇集的熱度及關注度登上新高點，可惜趙麗穎的工作室回應指她確定不參演。

有指趙麗穎辭演的原因是跟她逐漸向電影界發展有關，考慮到檔期和精力的問題，覺得現階段應該重點出擊。而劇組「失寶」後，傳出曾傾熱依札、童瑤及李沁等女星頂替，但為求收視保證，現時傳出正力斟全面重返電視圈的劉亦菲出演，但目前官方未有公布消息。而未有新工作的劉亦菲，就被網友在古色古香的茶舍野生捕獲，打扮撲素依然仙氣滿滿。她對茶道大感興趣，先用手機拍下精緻茶具，又觀察茶的色澤，十足她於劇集《夢華錄》中的茶娘角色一樣，不過換作了現代版。

楊冪除鞋暴走

至於楊冪最近忙於為劇集開工，有網民在街頭偶遇她，楊冪被拍到當眾脫去紅色高跟鞋，赤腳在行人路上暴走，為力挽演藝事業毫不錫身。