「分手」後首度同場　白鹿張凌赫引發粉絲罵戰

內地女神白鹿去年夥拍張凌赫演出古裝劇《寧安如夢》，雙方事業更上一層樓之餘，再爆出戀聞，不過早前有傳男方家長不滿女方的家世背景，搞到無奈分手，正式切斷關係。與此同時，白鹿今年與《少年歌行》的敖瑞鵬合演古裝新劇《白月梵星》，被指於片場內用同款小電扇、以及聚餐親密互動畫面不斷曝光。三人撲朔迷離關係不時引起網民熱話。

下月初有內地平台將舉行一個活動，且曝光了當日藝人的出席名單，赫然發現白鹿、張凌赫及敖瑞鵬都將會現身，相信屆時不能避免尷尬場面及氣氛。消息傳出後，隨即引起外界關注，也意外掀起白鹿及張凌嚇粉絲們的激烈舌戰。先是張凌嚇粉絲炮轟白鹿﹕「就拍了一部《寧安如夢》，白姓女星是要炒作多久？」、「放過張凌嚇！他有新劇了！」而白鹿粉絲亦秒速「回敬」留言﹕「就是合作《寧安如夢》的前同事，哪來這麼多八卦？男方太會炒新聞了。」、「只支持白鹿與敖瑞鵬的古裝新劇《白月梵星》！」

而事實上當初白鹿與張凌赫傳出戀情時，雙方粉絲就不甚滿意，男方粉絲揶揄白鹿每部劇集都傳緋聞，而白鹿粉絲則不滿張凌赫當時的知名度，兩批粉絲一直吵過沒完沒了，想不到「分手」後情況依然持續，令人大感無奈。