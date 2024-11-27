王菀之分享演唱會造型照　張敬軒留言被指「mean精」

歌手王菀之(Ivana)暌違11年再踏上紅館舞台，於明年2月舉行演唱會，今次亦是她入行20年的紀念騷，甚有意義。近日，Ivana正為演唱會試舞台衫，日前，她於社交平台PO出穿了紅色Tube dress貼身裙的背面照，而這是2014年開演唱會時的造型相片，她更留言:「送上演唱會試造型照......(2014，多謝)#條腰#唔好再畀我見到呢條裙。」其實相中的她已相當纖瘦，背脊位更見骨，好友張敬軒即抵死留言:「係咪我睇錯，我見到骨。」網民見到即留言笑謂:「你呢句說話都有骨」、「mean精上身」。

昨日，Ivana又再PO出2014年的第二張造型照，相中的她穿了一條低胸黑色tube dress，她表示:「冇，真係冇filter......明天gym start,以呢張相+15磅為目標，言下之意，我比起嗰陣重咗大概...」貼文一出，即時不時圈中好友留言讚她，謝安琪謂:「我淨係知你每一日都咁靚」、張繼聰又表示:「2013你已經好靚，唔好俾咁大壓力自己。」Ivana居然即時回應表示:「我知，大家咁熟，不如你鼓勵我俾啲壓力自己，我始終唔可以成日持住自己靚就...」之後她回答網民時又笑指今次+15磅是簡稱「壓台感」呢！