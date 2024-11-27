Gin Lee親自落區造勢拉票　兌現承諾走出舒適圈

歌手Gin Lee（李幸倪）打入叱咤頒獎禮的「我最喜愛的女歌手」最後5強，雖然勝券在握，但她依然落力為自己拉票，更在25號晚親自落區造勢。約數10歌迷「幸運兒（粉絲暱稱）」做先頭部隊，帶大批印有Gin Lee肖像的易拉加及紙牌等應援品，先駐紮在旺角鬧市區，向路人高呼「請支持Gin Lee，投佢神聖一票」。

其後身穿牛仔褲的Gin Lee捧住自己的應援牌，在工作人員及歌迷的陪伴下到場，見「幸運兒」落力為她拉票時，她大為感動，之後不停向路人打招呼又派心，當然影大合照是「例行公務」，令本來很熱鬧的旺角變得更熱鬧，之後她又將落區片上載社交網，留言：「有緣人記得投我一票。」

而26號晚，Gin Lee在社交網又分享過去一年的心路歷程：「年頭嘅時候，我許下咗一個承諾，我會鼓起勇氣去面對所有挑戰，為自己同愛我嘅人努力，去實現我嘅夢想！我今年就係抱住呢個信念，走出咗自己嘅舒適圈，迎接咗好多個『第一次』。」

她又指由營運Fan Club「GLFC」、舉辦有關情緒勒索活動、成立義工隊探訪慈善機構、服務社會，到走入中學同大學跟學生交流、合作表演、為素人Rio圓夢合唱日文歌、參加排球比賽、拉闊音樂會等，今年所有經歷都是她努力踏前一步，為自己及身邊人帶來一點改變。

而音樂作品方面，今年推出了圍繞「自我價值」及「成長」為題的5首歌曲，她每一首歌都有用意：「想用音樂同大家一齊思考成長路上嘅種種，希望你我都可以鼓起勇氣，喺最好嘅位置發揮最大嘅力量。」回望2024年，她覺得人與人之間的連結很奇妙，以前鮮在社交平台分享感受，只希望「少說話，多做事」，但現時卻相信能量可透過文字發放，只要由心出發就定會有人感受到。雖然今年忙碌又疲累，但她每次感到乏力時，歌迷的支持、加油及窩心鼓勵，令她充滿無限力量，多謝每位同行者。