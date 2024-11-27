《魔法壞女巫》眾星傳聞片酬金額曝光　Ariana片酬拋離女拍檔

由美國流行音樂天后Ariana Grande與英國女星Cynthia Erivo 合演改編同名百老匯音樂劇的新作《魔法壞女巫》（Wicked）自上周公映以來大受歡迎票房大賣，而有外媒近日就公開片中一眾影星的片酬數字。

據知女配角的Ariana共收1,500萬美元（約1.17億港元）拍攝此片，相反主角的Cynthia片酬卻僅收100萬美元（約780萬港元），2人的片酬相差足足15倍，令人意外！Cynthia的片酬除了不及Ariana之外就連片中兩位名氣大的配角楊紫瓊與謝夫高拔林（Jeff Goldblum）的片酬亦比她高，她們各自收200萬美元（約1,560萬港元）。至於Ariana的男友Ethan Slater的片酬最奀僅得35萬美元（約273萬港元）。消息傳出後環球電影公司即時否認，並表示Ariana與Cynthia的片酬金額一樣。

另方面，Ariana周日（24日）飛返家鄉佛羅里達州同行還有男友Ethan，一同在戲院陪伴90高齡的外婆Nonna一同觀看《魔法壞女巫》。