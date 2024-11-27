床哥寸Edan台灣約會　姜濤有義氣公開鬧「冇品」

打入「我最喜愛的男歌手」最後5強的周殷廷（YT），其組合JFYT亦首次打入「叱咤樂壇我最喜愛的組合」5強，JFYT成員之一陳鈺麟（床哥）以直播形式繼續拉票時表示：「如果上台拎獎的話，第一個多謝保錡，第二個多謝Edan。我哋會與你同行，我哋喺投票階段唔會去台灣」，即暗寸Edan粉絲「爵屎」為偶像拉票期間，Edan卻身在台灣跟馬來西亞女神林明禎行夜市約會，歡迎Edan流失的票數轉投YT同JFYT。

由於有明抽Edan之嫌，除惹「爵屎」不滿留言炮轟外，連姜濤也不屑床哥此舉，留言：「冇品」，令「爵屎」大讚姜濤肯為兄弟發聲很夠「雷」氣。大批「爵屎」及MIRROR粉絲「鏡粉」得知姜濤為兄弟出頭後，雖然Edan已被飛出「我最喜愛的男歌手」之列，一班「爵屎」即紛紛爭住將票數轉投畀姜濤，更有唔少「爵屎」及「鏡粉」決定All In力撐姜濤，助佢一臂之力同心對抗「外敵」。

而床哥亦疑似「跪低」致歉：「完全係我自己既責任，品德真係太缺了…」不過網友發現，原來該貼文字眼及格式係翻炒當年姜濤自嘲「手指肥」，錯like鬧廢青嘅post文，令網友一時曲直不分，床哥亦似乎無心致歉，更有意繼續隔空點火。