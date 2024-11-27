聚會派對必備　韓式燒酒調法

年尾各種聚會應酬接踵而來，除了美食之外，當然也少不了喝酒環節，讓派對氣氛更加熾熱！隨着韓劇熱潮，燒酒近年也變得十分流行，搭配烤肉、海鮮煎餅、打邊爐，令聚會增添滋味。但如果覺得光喝燒酒有點乏味，不妨試試韓國掀起的多種新式喝法，準備材料也非常簡單，輕易製作出不一樣的口味。

1.經典燒啤

燒酒加啤酒是韓國人最愛的配搭，兩者的黃金比例為3：7，清爽的碳酸感混合濃厚的酒體，令人一杯接一杯喝不停！如果想令燒啤變得更有趣，則可嘗試「炸彈酒」，用一個大玻璃杯裝啤酒，再丟入一個裝有燒酒的小杯，融合並攪拌出氣泡，啤酒的綿密氣泡令整體口感更為順滑，可説是聚會必備。不過要注意，這樣的組合會令酒精濃度更高，酒量小的人最好注意飲用分量。

2.韓式米燒酒

韓式米燒酒，顧名思義就是韓國米酒搭配燒酒，非常適合喜歡喝甜酒的人士。建議搭配比例為米酒5：燒酒1，這樣能令口感更為溫和順滑，並帶有淡淡的甜味，比起單喝燒酒不容易嗆喉，但同時又能保持燒酒的原始風味。

3.朱古力奶燒酒

近期比較創新的喝法是朱古力奶燒酒，加入濃厚的朱古力奶，可令燒酒增添香甜味，即使是無法接受燒酒的人也能喝上兩口，建議搭配比例為朱古力奶7：燒酒3，即使是上班族也能下班後享受。雖然容易入口，但因為燒酒始終含酒精，還是建議不要過量飲用，記得適可而止。