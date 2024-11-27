國際艾美獎舉行　泰國巨星茱蒂蒙奪視后　山下智久美劇奪獎

《2024年國際艾美獎》（IEA）周一晚（25日）於紐約舉行，結果日本男星山下智久主演的影視串流平台Apple TV+劇集《神之水滴》（Drops of God）擊敗其他對手勇奪劇情組別最佳劇集獎，而早前來港行Catwalk的泰國紅星茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying）就憑Netflix劇集《飢渴遊戲》（Hunger）捧走影后寶座。

茱蒂蒙親身飛抵紐約領獎，事後她於社交網分享喜悅。照片中她攬住艾美獎睡覺。她留言表示：「你今晚睡在我旁邊 ❤️ 🔥」並表示「誰還沒看《飢渴遊戲》可以在 Netflix上觀看」。茱蒂蒙是泰國著名女星，曾主演多部當地賣座電影，其中包括《出貓特攻隊》以及《無痛斷捨離》。至於今屆《IEA》最佳男主角就由英國老戲骨Timothy Spall憑英劇《The Sixth Commandment》奪得。

此外，山下得悉獲獎後更新社交網：「劇集《神之水滴》奪得國際艾美獎。我會以這裡作為起點，繼續接受挑戰。衷心感謝大家的支持，我會不忘初心，更加努力，向着更高的目標邁進。」