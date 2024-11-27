江若琳新歌MV大堆頭　天公造美做就絕美畫面

歌手江若琳（Elanne）復出樂壇，繼《一直留在心底的事》後，近日再推新歌《一圈》，成功邀請到吳林峰作曲，這次合作源於她曾在低潮期聽到《捱麵包的人》歌曲的啟發，陪伴她走過困難時刻。如今成功邀得相同班底為她炮製新作，透過《一圈》的哲學反思人生的經歷，藉此與大家分享人生中兜兜轉轉後的成長與珍惜。MV由唱片公司老闆張子丰（Fred）執導，邀得多位實力派演員參予，圈中模範夫婦杜燕歌和韓瑪利首度合演夫妻，令故事更加淋漓盡致。杜燕歌與韓瑪利螢幕上首度飾演夫妻，展現超過30年的婚姻默契與溫情，公然放閃，兩位前輩更特意挑戰老妝演出，增添濃厚的真摯情感。兩人笑言：「第一次見到對方這麼老的樣子！」他們的自然幽默為拍攝現場增添了不少輕鬆氛圍。Elanne感激地說：「兩位前輩的演出充滿年代感，讓我聯想到自己的親人，非常動容。」

今年榮獲「第32屆香港舞台劇最佳女主角」的「劇后」趙伊禕（Yiyi）化身成年版女主角，搭檔麥子樂在MV中重逢的片段，觸動全場工作人員，甚至熱淚盈眶。麥子樂分享道：「短短幾分鐘的MV要涵蓋這麼多生離死別的情感，很有挑戰性。認識導演已久，這次是我們首次合作，過程非常愉快，而且MV的故事也非常有趣。」參與演出的還包括港姐龐卓欣（Ada）及港隊武術代表沈曉榆（Lydia），Ada表示覺得劇本好感觸，希望未來有更多機會發揮自己在演戲方面的潛力。

MV講迹男女主角10歲在海邊相遇，歷經波折後最終攜手走到白頭的故事。張子丰表示：「人生如同一個圈，任何掙扎與起伏、錯過與重逢，都是人生路上的必然，回望人生，會發現只要珍惜遇到的所有人和事，最終都能找到屬於自己的一個圓滿。」Elanne 希望透過歌曲表達人生就像走一個圈，終點亦是起點，我們珍惜每一次相遇，無論遇到什麼風雨都不要放棄，用心感受生活，活在當下好好享受這一圈的旅程。

拍攝過程亦波折重重，原本11月中旬開工，卻遇上「8號球」來襲被迫改期，拍攝當日雖然也落着毛毛細雨，但最終順利完成，因風暴潮影響，場地三門仔石灘水位漲至罕見高度，意外成就了海邊告別場景的絕美畫面，為畫面更富情感和震撼感。

另外，早前Elanne與老公帶着兒子到主題樂園玩，陪着兒子由朝玩到晚，認真廿四孝，她表示：「做咗父母後真係變咗常客，趁忙碌嘅工作前同BB盡興一日，以往要去唔同地方旅行過白色聖誕，今年第一次喺香港都可以過個飄雪聖誕。」指兒子超級開心，睇到拍爛手掌。