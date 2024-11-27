【簡潔生活學】電影創作者的心血

1127，正是已故著名影星李小龍的生忌，這位集演員、電影監製及截拳道創始人，帶領香港電影衝出亞洲，甚至世界各地，跟外國人提起李小龍，他們接下句必定是：Chinese Kung-Fu（功夫）！

到8、90年代，是為香港電影的全盛時期，並有東方荷里活之稱，可惜現在光輝不再。直至近年才略見起色，《毒舌大狀》取得香港電影史上首部破億票房，緊接是《九龍城寨之圍城》，政府及電影公司更重新搭建場景在機場展出，讓本地或海外旅客來拍照打卡，有望刺激旅遊業。近期熱門的港產片：《焚城》、《破．地獄》也有理想票房，證明香港電影是有一定的價值及吸引力。

上周某時事專題節目，是關於本地電影，訪問了包括場景製作、道具、戲服、管理層等業界人士，探討本地電影業目前最大的困難，以及如何留住香港電影流行文化。

一套電影製作，除幕前演員，背後涉及大量布景、道具、服裝等等，但當電影完成後，由於沒有足夠地方儲存而被迫丟棄，實在很可惜和浪費，因為這些物品都記錄了電影中不同時代、不同社會文化。就算是一枱一櫈、男女主角穿過的戲服，都是電影創作者的心血結晶，例如電影《梅艷芳》，部分場景更是香港人的集體回憶，經大量資料搜集，重新打造出當年的情景，這不是場景這麼簡單，更具歷史及藝術價值，若能夠好好利用、保留下來，再配合已故巨星梅艷芳、哥哥張國榮或穿過的戲服或道具，相信能打造另一個旅遊景點，吸引世界各地的粉絲。

所以，有業界人士便提倡設立香港電影博物館，除了可以展示多年來一些經典電影中的物品，同時也可以有系統地將相關的物品儲存下來，不論本土或旅遊人士，都可以了解當時的社會是怎樣，令港產片的歷史文化繼續傳承下去。

另一方面，也可以考慮將場景或道具等出租予本地或外國電影公司，不用每次花時間重新打造，慳錢又環保。

要刺激香港旅遊業，相信開設電影博物館是個很好的建議，比起晚晚放煙花、放無人機更具本土特色及歷史價值。

Profile：Kitty Wong

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