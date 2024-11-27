踏雪尋味　米芝蓮奢華盛筵

冬季的最佳活動，莫過於滑雪，在軟綿綿的「雲朵」上翱翔，繼而在滑雪場附近尋找美食，相信是很多雪友的指定行程。今次為大介紹3間位於世界知名滑雪勝地的餐廳，全部均獲得米芝蓮殊榮，讓大家滑雪的同時，享受美味與奢華感。

瑞士：歷史莊嚴氣息 菜式內外俱備

聖莫里茨是瑞士意大利山谷度假小鎮，依偎在阿爾卑斯山脈上，其得天獨厚的自然環境使它成為世界高端滑雪勝地，更曾兩度舉辦冬季奧運會。Ecco St. Moritz位於當地海拔近2,000米的山谷酒店內，距離聖莫里茨只有5公里，由德國名廚Rolf Fliegauf於2011年開設，隔年即摘下了米芝蓮二星榮譽，成為他於瑞士3間二星餐廳之一。作為一間季節性餐廳，它僅在每年12月至翌年3月開放，饕餮殷求若渴，每逢大節日前後的日子必提早訂滿。而所謂室雅何須大，雖然只有20個座位，但由前教堂改建而成卻處處流露莊嚴氣息，讓人感受到瑞士歷史的厚重感。

Chef Rolf靈感來自瑞士阿斯科納湖畔的自然景色，擅長使用新鮮的在地食材，菜式擺盤如藝術品，卻能保留食材的原始味道。以深海紅蝦香蕉花生塔為例，上桌時放在滿載石春的碗子上，恍如小盆栽般小巧精緻。小食有糖豌豆配蛋黃忌廉和豬油，造型如壽司，入口卻甜中帶油香。主食是挪威龍蝦，鮮嫩的龍蝦肉鋪上番紅花香味的脆米，再浸在帶冬蔭功調味的濃郁龍蝦湯內，入口一冷一熱，味道非常突出。另一創意料理是牛肉豪華盤，把和牛和安格斯牛肉造成意大利麵捲模樣，再放入豌豆、香草和洋葱油醋汁，每一口都是新鮮感！

法國：醬汁之神主理 善用當地食材

位於法國東南部的庫爾舍瓦勒（Courchevel）是歐洲滑雪天堂，70年代開始每年冬季都吸引世界各地的明星甚至皇室成員前來滑雪。摘下米芝蓮三星的Le 1947 à Cheval Blanc正正坐落在當地的白馬莊園內，至所以如此命名，是因為1947是莊園老闆最愛的葡萄酒年份。餐廳由有法國「醬汁之神」稱號的Yannick Alléno主理，全店只有22個座位，每年只在12月到次年3月底營業，有錢都未必食到。內部裝潢出自室內設計大師Sybille de Margerie之手，圓木桌、木軟椅、毛氈、燈罩、鏤雕帷幕都採用雪白色，處處蘊含雪國意象。

主廚Yannick崇尚精緻與創新，每年夏天都會探索新的烹調技術，並偏愛選用當地食材。以松木火鍋為例，就用了阿爾卑斯山的湖魚作為主角，吃時蘸上融化的高山羊奶芝士，入口暖笠笠的同時，濃厚的奶香從口腔漫漫傳來。招牌開胃小點是洋薑餡餅，上面裝飾着獨活草沙巴翁，微辣醒胃且香滑無比。拿手菜是塊根芹蛋黃醬搭配纖細的果凍，與現刨的白松露是完美結合。特別一提，這裏的侍酒師還會細心為每一道料理配酒，將食物的精髓提升至更高層次。

日本：融合日法精髓 必試松露牛油

北海道二世古是日本著名滑雪勝地之一，每年的降雪量很高，以豐富的粉雪聞名，並有着如同外國的街道，以及歷史悠久的溫泉。當然美食也是吸引遊客的因素之一，KAMIMURA是當地連奪多年米芝蓮一星的日法料理餐廳，由主廚上村雄一（Yuichi Kamimura）領軍。他原籍北海道，曾於世界前50大餐廳Tetsuya's學藝10年，後來於2007年12月返回出生地開設以自己姓氏命名的餐廳。餐廳夏天時每周只營業3天，冬季一到轉到6天，但由於只有十多張餐枱，因此訂位非常困難。

餐廳將日式與西式料理的精髓自由融合，並挑選北海道最優質肉類、海鮮和時令蔬菜入饌。推介如窗外白雪的清蒸比目魚，佐菜是紫蘇芽、蘘荷與歐芹油，味道清新而肉質細緻。再來是用日本高湯醃製過的北海道扇貝，配上魚露、孢子、甘藍和薯仔皮，風味清爽宜人。主菜不妨點選慢煮豬肉配橄欖碎與脫水火腿，肉香充盈口中，叫人一試難忘！為全餐作完美句號的是Petit Four茶點，有松露朱克力、朱古力馬卡龍、檸檬瑪德蓮和小雪球餅乾，跟伯爵茶是完美配搭。這裏的松露牛油也十分具人氣，以北海道食材製成，除可於堂食時搽麵包，還可買作手信，送禮自用皆宜。