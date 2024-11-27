金像影后查理絲難掩寂寞被揭化名用名人交友程式尋愛

奧斯卡金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）今年已49歲，經歷過多段關係後感情生活仍然一片空白。最近查理絲被網民揭發用名人交友app Raya識男人。

去年初曾與模特兒Alex Dimitrijevic拍過拖的她已急不及待上網「求偶」。有網民更公開疑似查理絲於交友app的帳戶截圖，雖然她沒有用真名只簡單用「C」字來作網名，但檔案照片已出賣了她，照片中她戴住帽露出香肩，十分誘人！而她自我介紹時更搞笑地表示「大家要加把勁，我係單身。」除了查理絲之外，好多名人紅星包括賓艾佛力（Ben Affleck）、Channing Tatum 以及超模Cara Delevingne 都是「用家」透過Raya識女仔。

另方面，查理絲冇拖拍惟有寄情於工作，最近她加盟金像導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）的大卡士新作，影片預計下年初開拍。之前已公布多位紅星包括麥迪文（Matt Damon）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、Tom Holland、Zendaya、安妮希芙威（Anne Hathaway）等參與演出。