陳凱琳屋企擺真聖誕樹　廟街畀錢唱歌被老公笑

藝人陳凱琳今日（27日）以高貴性感造型，心口開窿大騷香肩，亮相環保聖誕裝置亮燈開幕任揭幕嘉賓，她笑言12月1日都會為屋企的聖誕樹揭幕，表示一向注重環保，過往只會用循環再用物料的聖誕樹，但自從知道真樹都可以回收重用，所以今年都會在家擺放真聖誕樹：「小朋友想用真樹，我自己好執着覺得唔環保，但原來可以回收就用啦！有想過掛佢哋嘅玩具喺樹上做裝飾。」她說小朋友的聖誕禮物仍然在挑選中，她和老公鄭嘉穎定下規矩，自己的禮物必須自己賺回來，現在大仔會幫手做家務和揼骨以賺錢，揼骨1分鐘便會得到1元報酬：「大仔好enjoy，有時會主動問我哋有咩需要幫忙，賺到錢買禮物好有成功感，因為我同老公好細個就工作賺錢，想小朋友知道好多嘢都不是必然。」計劃聖誕與小朋友及奶奶到東南亞旅行。問買了聖誕禮物給老公沒有？她表示與老公相識相戀超過10年，想不到要買甚麼禮物，可能只會吃一餐飯慶祝，被指有欠情趣。

Grace自爆昨晚嘗試人生小突破，到廟街唱歌，她揀選了一首《月亮代表我的心》，講笑說：「夠唔夠情趣？下次叫埋老公去唱，哈哈！」由於她要付錢唱歌事後被老公取笑：「佢話通常人哋畀錢我哋唱歌，你就畀錢唱歌，我係被邀請過去，有少少被呃嘅感覺。（自己歌喉點？）我直頭要暱埋，嗰度啲人唱歌好叻，好多高手，係香港特色嘅體驗。」另外，她表示12月約定老公一起行山，㨂選了難度較高的行山徑，今年最後一次行山，希望刺激少少。