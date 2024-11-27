郭可盈生日收囡囡短訊冧爆　林文龍每日為老婆製造驚喜

藝人林文龍、郭可盈、鄧卓殷和郭子豪今日（27日）到中環出席活動。適逢今日是郭可盈的55歲正日生日，同時今年亦是林文龍和郭可盈結婚20周年，他們表示稍後會吃飯慶祝。問到囡囡可有表示時，郭可盈即開心說收到了囡囡的訊息，祝賀媽媽18歲生日，並感謝她一直在身旁支持、照顧和鼓勵，會一直愛着自己，令郭可盈看完非常感動。至於老公林文龍則表示每日都有準備驚喜給老婆，又笑指二人相識已經近30年，自己將成個人送給了老婆。而提到生日願望，壽星女郭可盈就希望世界和平，不要再發生戰爭，以及經濟繁榮健健康康。

提到郭可盈最近於內地登台，她表示一直都收到好多邀請，咁啱今次夾到時間，她可以趁機見粉絲，問到是否密謀復出？她則表示只是純粹有這樣的機會跟粉絲打招呼，又言希望可以遇到好角色，但一切隨緣。而同樣久未拍戲的林文龍表示自己要求好高，若然遇到好的劇本以及專業的團隊，才會考慮。談到夫妻檔拍住上，林文龍就笑言機會不大，又指二人對工作都好認真，無謂節外生枝，問到如果囡囡想看爸媽拍戲？林文龍即笑說：「話畀我聽想睇咩戲就得，日日都可以喺佢面前做。」

至於將於明年4月結婚的鄧卓殷和郭子豪，笑指知道今日會有各行各業的人出席，所以特意來取經。希望一生人只有一次的婚禮可以做到最好，又表示要加快進度籌備婚禮：「已經定好場地，會室內舉行，驚落雨（會否拗撬？）因為我哋都有默契同埋大家品味差唔多，所以都冇乜爭執。」並已定好12人兄弟姊妹團。提到婚紗，鄧卓殷表示想暫時保持神秘，想郭子豪第一眼見到她着婚紗就是結婚當日，而郭子豪亦表示好期待結婚當日自己見到她着婚紗的第一眼有甚麼感覺。他們又指有向圈中人湯洛雯取經，會參考他們的意見找人幫手。