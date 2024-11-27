床哥抽水被插無品　保錡自認品格更差唔會批評人

周殷廷（YT）所組男團JFYT成員「床哥」，在網上為叱咤「我最喜愛的組合」5強拉票時，除抽MIRROR成員Edan水外，亦提到如果上台攞獎要多謝保錡。保錡出席記者會時表示認識對方，至於他多謝自己的原因是：「可能自己嘅節目做得差，（可介意被抽水？）我哋做節目係想市民快樂、為人民服務，為工作開心，加油。」

而隊友阿Dee即幫拖還擊「床哥」說：「香港潮濕，抽水係正常，好多人都會咁。」問保錡可覺得「床哥」無品？他說：「我自己品格更差，冇法批評其他人。」3位隊友在旁高呼Respect，讚保錡是浪子回頭。

193和阿Dee續呼籲粉絲就獎項叱咤「我最喜愛的組合」投票給MIRROR，又說：「ERROR入到5強已經好開心，多謝我哋嘅粉絲，但我哋知道冇可能攞到第一，希望任何人想投ERROR嘅，請將票轉投MIRROR，我哋啲票一律歸於MIRROR，非常支持我哋嘅兄弟男團。」至於12月2日將是ERROR成軍六周年紀念日，193表示最近正籌備慶祝活動，希望可以跟粉絲聚會慶祝。

保錡緋聞女友菊梓喬（Hana）在社交平台透露獲「有心人」安排去Staycation歡度生日，問保錡是否正是「有心人」？他沒有正面回應，只說：「每人生日都值得慶祝的，我哋都祝Hana生日快樂。」更聯合3位拍檔在鏡頭前高唱生日歌送給Hana。

ERROR在音樂會上將夥拍陳健安和泰國樂團SCRUBB合作，4子表示期待，更望藉此打入泰國市場，193說：「SCRUBB本身有開設公司，佢哋上次嚟香港都讚我哋有潛質，希望會簽我哋去泰國唱歌、拍BL劇和喜劇。」阿Dee預告會唱泰文歌，已開始練泰文，覺得保錡最有語言天分，保錡則謙稱不敢當。

陳健安表示幾年前已開始睇泰劇，更用拼音試苦練泰文歌《一拍即合》送給朋友，不過今次為音樂會獻唱泰文歌，在咬字及發音方面要求更高，他說：「唱泰文要溫馨，發音也唔容易學，要比唱英文多花5、6倍時間，不過我勝在模仿力強，練到一個程度會錄聲畀SCRUBB聽，等佢哋畀意見我點樣唱得更標準。」