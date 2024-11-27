本日日本：60厘米香蕉蛋糕　咪放入口

提到最受歡迎的日本手信，Tokyo Banana（東京ばな奈）絕對是其中之一！11月是品牌的生日月，日本寶島社剛推出了一本Tokyo Banana品牌書《東京ばな奈「見ぃつけたっ」 ふわもふぬいぐるみBOOK》，讓喜歡的朋友可以買來收藏。書中詳細介紹Tokyo Banana歷年來的熱門口味和創意食法，而最吸引目光的，莫過於隨書附送的超大60厘米「香蕉蛋糕形雙面抱枕」，抱枕一邊是普通無圖案的Tokyo Banana，另一邊印有咖啡牛奶口味的海獺圖案，親膚的面料手感細膩，彈性十足，即使被按壓也不容易變形，讓人一抱就捨不得放手。售3,630日圓（約HK$182）。

除了品牌書外，Tokyo Banana更推出了兩大生日慶祝活動，其一是跟連鎖咖啡店KOMEDA'S Coffee首度聯，即日起至12月初客美多咖啡推出三款期間限定香蕉風味商品，包括有咖啡凍新地、冰與火甜點及咖啡牛奶香蕉味凍飲，帶給你口感的雙重享受。另外，即日起至2025年5月6日，東京車站八重洲閘口外亦同步舉辦「Tokyo Banana逃離充滿謎團的東京車站解謎活動」，參加者可以購買附有四款Tokyo Banana經典蛋糕的解謎本，在東京車站一番街、八重洲地下街、大丸百貨東京店內邊散步邊找尋答案，將遊玩與美味結合，實在有趣！

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