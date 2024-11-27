Edan認與床哥@JFYT冇交雜　盼互相尊重冇必要對立惹紛爭

男團MIRROR、COLLAR、ERROR、ROVER、P1X3L、陳健安及小塵埃，將於12月20日假啟德體藝館，分別跟泰國樂團及組合，還有泰國天后BOWKYLION作Crossover演出，今日（27）號舉行記者會公布詳情，而現場數百鏡粉逼爆商場，其中Anson Lo，Edan及Ian的粉紛霸正記者會兩旁的最佳位置，姜濤的粉絲主要分遍在樓上3層樓。全員穿上熱褲的COLLAR因趕時間為由未有接受訪問，但成員Ivy在台上表示想帶泰國歌手感受香港的排隊文化及品嘗地道美食開心果糯米糍。

談及周殷廷（YT）組合JFYT成員「床哥」在網上開Live，為打入叱咤「我最喜愛的組合」5強拉票時，表示Edan粉絲「爵屎」為偶像拉票期間，Edan卻飛到台灣與緋聞女友林明禎行夜市，所以Edan流失的票數，歡迎投YT和JFYT，又說：「如果真的可以上台拿獎，第一個要多謝保錡，第二個要多謝Edan。」有暗寸Edan拍拖及有明抽水之嫌，而姜濤則代隊友反擊留言：「無品」。

問到Edan被「床哥」抽乾水未？他表示：「未，仲好水潤。呢件事，我首先要多謝姜濤先，佢想保護我，我覺得好Sweet嘅。」他亦有留意JFYT，並大讚：「佢哋有佢哋特色同風格，我都有睇床哥一啲片同發言，譬如佢同游學修傾偈，我哋冇交雜，但認識佢個人，佢畀我印象係好有諗法同聰明，我相信佢言論唔係有惡意，都係開吓玩笑。just for fun，但當然有啲時間開玩笑可能會影響到其他人或者會過咗火，最重要係大家互相尊重。我覺得大家都唔想無啦啦挑起不必要嘅紛爭，冇必要製造到一個好對立嘅情況，做呢行都係想帶啲歡樂畀觀眾呀。（講到你唔專心工作，對你唔公平？）我想澄清工作對我嚟講係首位，我唔會畀人影響到我工作，我對工作都係100%投入同對待。」

問覺得開玩笑玩得太大？他就覺得：「開玩笑嘅拿捏程度冇諗咁多，或者佢哋一般嘅風格都係咁。」Edan又指和YT是朋友，所以已傳訊息關心他，又說：「YT話睇到啲嘢，如果影響到你唔好意思，佢幫我了解吓。其實我都有同YT同床哥用電話傾吓偈同了解吓發生咩事，交流吓啲諗法，大家男人咪傾吓囉，完全了解到佢哋唔係惡意，希望呢件事唔好繼續畀佢去發酵，引起更大爭執所以之後唔會啦。」

問到是否因傾過而令床哥在「跪低」在網上公開道歉？Edan重申「冇呢件事」，只是表達大家想法，純粹成年人成熟溝通，希望日後大家互相尊重。又說要借機會向「爵屎」說：「近期可能過得辛苦，聽到好多唔同聲音，我好感謝佢哋，無論拉票或各方面，佢哋都好為我好，同好努力為我付出。我感受到，我知道，我都好多嘢想同佢哋講，睇吓有冇好嘅Timing ，但我一定用我好作品同工作報答佢哋囉，希望大家等我。」

另外，姜濤公開大鬧床哥「冇品」，他說：「首先我想講番尊重每個單位同音樂人嘅作品，我都尊重每個人喺近年尾用自己方法去為獎項拉票，但我睇到呢段嘢覺得拉票可以，但係咪用呢啲方式爭取就值得討論囉，喺我心目中唔認同，我先講嗰番說話，如果再畀次機會我，我或用啲溫和啲嘅字眼講，我係有小小衝動嘅，可以開玩笑，但我哋係公眾人物，一行一言都受到好多人注視同倣效，我經歷過類似事情，所以我哋講嘅嘢係幾有分量，而佢哋亦係5強嘅單位之一，我就覺得身為公眾人物應將心比己，如果嗰個係你朋友，你會唔會咁講啦，我呢係我初衷，以後再有啲乜嘢都唔再回應，係針對件事同音樂。（依家啲粉絲話將票全投你)，我冇呢個諗法，我唔想大眾覺得呢樣嘢而去留言，我唔想對於係咩人設或風格，都唔應該咁容易去評論一個人。」

再問到Ian在12子中成為唯一一位打入「勁爆男歌手」5強成員，可覺得勝數大？他說多謝外界欣賞自己今年的音樂作品，獎項有固然開心，但最開心被關注成長，其音樂帶出的訊息，可覺得自己最叻？他又覺得不應和其他成員比較，各自做音樂各自有身份，不會想比較而是想進步，還預告明年有更多歌可以推出，愈多愈好。

最後問到Lokman其父親出戰跆拳道錦標賽，他說屆時由教練陪爸比賽，但一定為他打氣，大讚爸爸好勁：「我哋都有切蹉，阿爸打贏我好正常，我會在心中幫佢打氣。」