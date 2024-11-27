拋下視后包袱！胡定欣想生B飛擒大咬　壁咚譚俊彥

無綫相隔20年再度推出電視電影《尋夢琴澳》，卡士雲集三生三旦，包括陳展鵬、譚俊彥、馬國明及胡定欣、林夏薇及張曦雯（Kelly），幕後班底則為曾攜手合作打造話題劇《婚後事》的監製林肯及編審黃秉怡，《尋》已落實於本周六（30日）在翡翠台播映。

劇情講述面對着不同中年危機的兩夫婦施亮（譚俊彥飾）及張希瑜（胡定欣飾），去到橫琴打拚事業及生活的故事，並在當地遇到了不少有趣的人和事，包括施亮的「女神上司」莊雅柔（張曦雯飾）。戲中Shaun和定欣兩夫婦主要面對的問題包括事業、尊嚴、生兒育女及父母親先天給予的壓力等，雖然探討主題嚴肅又現實，但卻採用了喜劇的手法去探討，除加插了超乎想像的古裝演出、還會有極度瘋狂的AI後期效果，務求令觀眾留下更強記憶點。

為了配合《尋夢》的喜劇色調，Shaun和定欣齊齊拋下視帝和視后包袱，以瘋狂又誇張的演繹，帶出一個又一個都市人每日也遇到的問題，其中的床上戲及爆喊戲更相當反傳統。先說床上戲，劇情講述「年紀有番咁上下」的定欣為了母親的一句遺言急着生B，故經常主動向老公Shaun「飛擒大咬」，送上肉嘴之餘還會上演「壁咚」情節。另一場二人因為訴說各自面對的壓力、終忍不住爆煲爆喊，表情極盡誇張，實屬近年難得一見，相當搞笑。

至於近日在台慶夜因為仙氣爆燈、人氣急升的Kelly劇中繼續貫徹本色飾演「全國最靚建築師」。為了凸顯她的女神感，每次出場均有「女神光」及「女神風」加持，Kelly表示：「係呀，呢個世界係冇女神、係要打造出嚟，最緊要係燈光靚同埋要有風。監製林肯為咗我出場時可以女神啲，特登準備一部風機畀我去吹起我啲頭髮，但係最終我啲女神風大到連阿 Shaun嘅頭髮都飛起埋，我睇完都覺得好搞笑。同埋其實喺咁大風情況下，要笑得燦爛同展現迷人眼神好難，因為個風大到吹到我對眼好乾，Con都爭啲甩埋。」