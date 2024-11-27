陳曉華短髮Look可愛　陳家樂阮浩棕「男男CP」成功入屋

無綫劇集《異空感應》由王心慰監製，演員包括陳家樂、陳曉華（Hera）、阮浩棕、譚凱琪、何遠東、魯振順、文雪兒等，前晚首集播映後，網上吸獲不少好評，除了劇集的平行時空主線及奇幻元素備受網民喜愛，3位男、女主角陳家樂、陳曉華及阮浩棕的顏值亦獲高度評價，劇集被封為無綫近年難得一見的「高顏值港劇」。

三人之中，以激罕短髮Look示人的Hera，及甚少參與無綫劇集拍攝的陳家樂較惹關注，大部分網民認為短曲髮的Hera更加可愛：、「Hera短髮look幾靚」、「短髮Look好可愛」；至於陳家樂則獲讚「愈大愈靚仔」，更有網民笑言他的眉型標準至令人覺得非天然：「好標準啲五官」、「佢堂眉好深，似霧眉？」、「年紀大咗反而仲靚仔」、「有靚仔睇會有心機啲追落去」。由於顏值夠高，連帶家樂與阮浩棕的「男男CP」亦成功入屋，有網民更好奇如此合拍的二人會否真有BL感情線。

由於《異空感應》主打懸疑感以增加追看性，故來自未來的Mary（陳曉華角色邢可嵐未來版）暫時只是「碎片式」現身。在第一集尾段，Mary現身並離奇地在與陳家樂約見面，之後又原地消失，相當迷離。而昨晚第二集，陳家樂再跟Mary再度接通電話，Mary則斷斷續續帶出重要訊息：「係，我係邢可嵐！有人想害我，我先隱藏身份咋！」、「…失蹤…有危險呀…」，但當日家樂追問誰人有危險時，通話卻再度離奇中斷，令不少網民大呼吊癮，但亦因此令他們更有興趣追看下去。。

由於今次要一人分飾兩個時空的自己，為了方便觀眾區分，Hera跟劇組單是研究短髮造型也花了不少時間：「一嚟想有好大分別，二嚟係要諗短頭髮造型點樣可以型得嚟又爽朗，爽得嚟又可愛，呢度都搞咗好耐，因為短頭髮可以紮起啦、可以直短髮、可以再短啲，最後決定用呢個頭髮，係因為覺得佢真係好啱邢可嵐呢個角色嘅，我覺得最後個頭髮都幫咗我好多，令我都覺得自己係很可愛的一個女孩。」Hera續指自己較喜愛長直髮造型，皆因夠晒「方便」：「嗰個造型我基本上冇乜化妝，每次化個底就得，化妝時間只需要5分鐘左右就搞掂，畫番個傷妝再笠個假髮就拍得㗎喇。」