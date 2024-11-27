馮盈盈大學申請宿舍被拒　靠「小學雞」手段終成功

無綫飲食節目《美食新聞報道》邀請藝人馮盈盈擔任嘉賓，主持蔡景行（行仔）為恭賀她今年以一級榮譽成績碩士畢業，當街跳出大學校園非常流行的Dem Beat介紹她出場，而盈盈為報答行仔的出位行為，帶他一起尋找大學時期的搵食足迹。

首站是馮盈盈經常幫襯，位於校園附近的新疆餐廳，她特別推介一款新疆手抓飯，她說︰「同海南雞飯一樣，佢哋係用羊油煮成。我帶內地同學嚟食，佢哋都話食到新疆味道、好正宗。」二人又點了羊肉串，用新疆羊肉加上香料烤成，相當惹味，盈盈笑言自己都是首趟食到︰「以前放飯食學生套餐，好少食啖啖肉串燒。」

之後二人去到糖水店，除有特色的曲奇味木糠布甸、楊枝甘露外，五色冷麵更是消夜首選。盈盈提到當年讀大學申請宿舍經歷，雖然2次被「彈鐘」，但依然大開眼界，她笑說︰「第一間要才藝表演，每位申請同學都有備而來，色士風、大提琴應有盡有，話識打波嘅即場要同師姐、師兄比試。」盈盈在無懸念下落選，到申請第二間宿舍時便有備而來，預先找舞蹈老師排了一隻舞，殊不知玩法又有不同，她無奈說︰「呢間Hall玩小組討論，到最後主持嘅師兄問大家有無問題時，我忍唔住問『我可唔可以出嚟跳隻舞』。」未等各人同意，她已開始播歌跳舞，結果可想而知。再度被拒的盈盈，最終使出「小學雞」手段「話畀老師知」，她笑說︰「我將經歷以千字文寫咗封陳情信畀學校，話自己家住新界，過海返學路途遙遠來回差不多要3個鐘，有咁慘得咁慘，最後爭取到宿舍，證明人定勝天。」